Найдена самая счастливая собака на свете (фото)

Говорят, что просмотр фотографий с этой очаровательной разноглазой хаски прибавляет несколько лет жизни

Самая счастливая собака в мире — хаски по имени Мару — стала звездой Интернета благодаря своей умилительной улыбающейся мордочке и живой мимике. Может быть, собака так радуется, потому что у нее уже 185 тысяч подписчиков в Инстаграм, а может, она выяснила секрет счастья. Мы этого не знаем, зато знаем, что смотреть на нее — одно удовольствие!

Кстати, говорят, что просмотр фотографий с этой очаровательной разноглазой хаски прибавляет несколько лет жизни.

Ранее «Скотч» сообщал, что думает о сериале «Корона» Елизавета II и другие члены королевской семьи

Согласно источникам, близким к королевской семье, Елизавета II посмотрела первый сезон «Короны» почти сразу же после его премьеры. Оценить проект ее якобы убедили принц Эдвард и его жена Софи Уэссекская, которым проект очень понравился. Инсайдеры утверждали, что первая часть шоу пришлась по душе и самой Елизавете II — правда, некоторые моменты она назвала «излишне драматизированными».