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    Курьез

    Найдена самая счастливая собака на свете (фото)

    • Розсилка
    Найдена самая счастливая собака на свете (фото)

    Говорят, что просмотр фотографий с этой очаровательной разноглазой хаски прибавляет несколько лет жизни

    Самая счастливая собака в мире — хаски по имени Мару — стала звездой Интернета благодаря своей умилительной улыбающейся мордочке и живой мимике. Может быть, собака так радуется, потому что у нее уже 185 тысяч подписчиков в Инстаграм, а может, она выяснила секрет счастья. Мы этого не знаем, зато знаем, что смотреть на нее — одно удовольствие!

    Кстати, говорят, что просмотр фотографий с этой очаровательной разноглазой хаски прибавляет несколько лет жизни.

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    на весь екран згорнути
    Найдена самая счастливая собака на свете (фото)
    Найдена самая счастливая собака на свете (фото)
    Найдена самая счастливая собака на свете (фото)
    Найдена самая счастливая собака на свете (фото)
    Найдена самая счастливая собака на свете (фото)
    Найдена самая счастливая собака на свете (фото)
    Найдена самая счастливая собака на свете (фото)
    Найдена самая счастливая собака на свете (фото)
    Найдена самая счастливая собака на свете (фото)
    Найдена самая счастливая собака на свете (фото)
    Найдена самая счастливая собака на свете (фото)
    Найдена самая счастливая собака на свете (фото)
    Найдена самая счастливая собака на свете (фото)
    Найдена самая счастливая собака на свете (фото)
    Найдена самая счастливая собака на свете (фото)
    Найдена самая счастливая собака на свете (фото)
    Найдена самая счастливая собака на свете (фото)
    Найдена самая счастливая собака на свете (фото)
    Найдена самая счастливая собака на свете (фото)
    Найдена самая счастливая собака на свете (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что думает о сериале «Корона» Елизавета II и другие члены королевской семьи

    Согласно источникам, близким к королевской семье, Елизавета II посмотрела первый сезон «Короны» почти сразу же после его премьеры. Оценить проект ее якобы убедили принц Эдвард и его жена Софи Уэссекская, которым проект очень понравился. Инсайдеры утверждали, что первая часть шоу пришлась по душе и самой Елизавете II — правда, некоторые моменты она назвала «излишне драматизированными».

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    Теги: фотография курьез животные
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