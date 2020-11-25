Тату-фиаско. Курьезные фото, которые заставят вас смеяться в голос

Подборка неудачных татуировок от горе-мастеров

Татуировка остается на коже на долгие годы, а то и на всю жизнь. Поэтому выбор рисунка, а тем более мастера — дело невероятно ответственное. Желание сэкономить может выйти боком, то, что задумывалось как портрет знаменитости, близкого человека или красивого зверя обернется сущим кошмаром.

Собрали для вас 22 фотографии неудачных татуировок от горе-мастеров, которые рассмешат кого угодно, только не их носителя.

Ранее «Скотч» сообщал, что думает о сериале «Корона» Елизавета II и другие члены королевской семьи

Согласно источникам, близким к королевской семье, Елизавета II посмотрела первый сезон «Короны» почти сразу же после его премьеры. Оценить проект ее якобы убедили принц Эдвард и его жена Софи Уэссекская, которым проект очень понравился. Инсайдеры утверждали, что первая часть шоу пришлась по душе и самой Елизавете II — правда, некоторые моменты она назвала «излишне драматизированными».