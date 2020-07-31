Необычный взгляд сделал котика звездой соцсетей (фото)



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Беларусь — очень красивый кот с врожденным косоглазием

Большие, маленькие, пушистые, худые, с хвостом или без него — когда речь заходит о кошках, людям совершенно не важно, как они выглядят. У героя этого материала тоже есть особенность, которая не помешала ему найти любящих хозяев.

Знакомьтесь, это Беларусь — очень красивый кот с врожденным косоглазием. Необычная внешность помогла ему стать звездой Instagram — на профиль нарушителя спокойствия подписаны более 250 тысяч человек.

Его хозяйка Рэйчел поняла, что заберет Беларусь домой, как только увидела его необычный, но полный надежды взгляд. Через некоторое время девушка завела питомцу отдельный аккаунт в соцсетях. Очаровательный косоглазый кот сразу же покорил сердца пользователей Сети.

Рэйчел продолжает помогать приюту, в котором она нашла своего любимца. С помощью подписчиков Беларуси в прошлом году у нее получилось собрать около четырех тысяч долларов для нужд организации.

Популярный кот растет здоровым, активным и любознательным. К счастью, косоглазие никак не влияет на зрение животного и не причиняет ему боли или дискомфорта.

Ранее «Скотч» писал, как девушка с татуировками по всему телу показала старый снимок с «чистой» кожей.

Так, блогерша с более чем 100 татуировок призвала поклонников делать со своим телом все, что им захочется, несмотря на мнение общественности.

«Не позволяйте незнакомым людям заставить вас сдаться или стать такими, как все», — высказалась Люк и добавила, что внешний вид не влияет на внутренний мир человека.