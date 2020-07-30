Шокирующие фото: как красотки из Instagram выглядят в реальной жизни (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Реальность очень сильно отличается от той картинки, которую блогеры транслируют в сети

Как часто вы смотрите на фото других людей в соцсетях и думаете о том, что недостаточно богаты, успешны и красивы? Пора бы уже перестать сравнивать себя с «идеальными» красотками и бизнесменами из интернета, ведь зачастую реальность очень сильно отличается от той картинки, которую они транслируют в Сети.

Аккаунт в Instagram под ником beauty.false (фальшивая красота) — очередное доказательство того, что нельзя доверять фотографиям из соцсетей. В нем собраны фото блогеров и звезд на их страничках в Instagram и реальные снимки без фотошопа и фильтров. Разница действительно поражает!

Ранее «Скотч» писал, как хозяева собак поделились забавными снимками питомцев, сидящих в человеческих позах

Пользователь Twitter под ником ohmyitsbrittt опубликовал фотографию своего питомца, сидящего в странной позе, которая очень напоминает человеческую. Парень подписал снимок «Мой пес чудак, бро». Пост быстро стал вирусным, набрав более 1,2 миллиона лайков. В комментариях люди начали делиться снимками своих домашних животных, которые предпочитают отдыхать в очень странных позах.