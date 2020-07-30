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    Жизнь

    Девушка с татуировками по всему телу показала старый снимок с «чистой» кожей

    • Розсилка
    Девушка с татуировками по всему телу показала старый снимок с «чистой» кожей

    На снимке Люк запечатлена в белом топе и чокере, а на ее ключице нанесена всего одна татуировка

    Австралийская блогерша 25-летняя Эмбер Бриана Люк, набившая больше сотни татуировок на своем теле, показала поклонникам старый снимок, на котором она была с чистой кожей до нанесения рисунков. Фотографии девушка опубликовала в Instagram-аккаунте.

    На первом снимке Люк запечатлена в белом топе и чокере, а на ее ключице нанесена всего одна татуировка. На старом фото также заметно, что волосы девушки окрашены в светлый тон, а не в розовый, как сейчас.

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    Девушка с татуировками по всему телу показала старый снимок с «чистой» кожей
    Девушка с татуировками по всему телу показала старый снимок с «чистой» кожей
    Девушка с татуировками по всему телу показала старый снимок с «чистой» кожей
    Девушка с татуировками по всему телу показала старый снимок с «чистой» кожей
    Девушка с татуировками по всему телу показала старый снимок с «чистой» кожей
    Девушка с татуировками по всему телу показала старый снимок с «чистой» кожей
    Девушка с татуировками по всему телу показала старый снимок с «чистой» кожей
    Девушка с татуировками по всему телу показала старый снимок с «чистой» кожей

    В описании поста блогерша призвала поклонников делать со своим телом все, что им захочется, несмотря на мнение общественности. «Не позволяйте незнакомым людям заставить вас сдаться или стать такими, как все», — высказалась Люк и добавила, что внешний вид не влияет на внутренний мир человека.

    По последним данным, в Италии от коронавируса скончались более 35 тысяч человек.Ранее «Скотч» писал, как хозяева собак поделились забавными снимками питомцев, сидящих в человеческих позах

    Пользователь Twitter под ником ohmyitsbrittt опубликовал фотографию своего питомца, сидящего в странной позе, которая очень напоминает человеческую. Парень подписал снимок «Мой пес чудак, бро». Пост быстро стал вирусным, набрав более 1,2 миллиона лайков. В комментариях люди начали делиться снимками своих домашних животных, которые предпочитают отдыхать в очень странных позах.

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