Фото заброшенных мест, ставших идеальными площадками для фильмов ужасов



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Собрали для вас атмосферные фотографии заброшенных зданий, которые идеально подошли бы для съемок фильмов ужасов

Людей всегда притягивали заброшенные особняки, больницы и отели. Наверняка на этапе строительства в них вкладывали огромное количество денег и надежд. Однако теперь эти сооружения по различным причинам стали лишь призраками, напоминающими о быстротечности времени.

Собрали для вас атмосферные фотографии заброшенных зданий, которые идеально подошли бы для съемок фильмов ужасов.

Ранее «Скотч» писал, как хозяева собак поделились забавными снимками питомцев, сидящих в человеческих позах

Пользователь Twitter под ником ohmyitsbrittt опубликовал фотографию своего питомца, сидящего в странной позе, которая очень напоминает человеческую. Парень подписал снимок «Мой пес чудак, бро». Пост быстро стал вирусным, набрав более 1,2 миллиона лайков. В комментариях люди начали делиться снимками своих домашних животных, которые предпочитают отдыхать в очень странных позах.