Фото заброшенных мест, ставших идеальными площадками для фильмов ужасов
Собрали для вас атмосферные фотографии заброшенных зданий, которые идеально подошли бы для съемок фильмов ужасов
Людей всегда притягивали заброшенные особняки, больницы и отели. Наверняка на этапе строительства в них вкладывали огромное количество денег и надежд. Однако теперь эти сооружения по различным причинам стали лишь призраками, напоминающими о быстротечности времени.
Собрали для вас атмосферные фотографии заброшенных зданий, которые идеально подошли бы для съемок фильмов ужасов.
Ранее «Скотч» писал, как хозяева собак поделились забавными снимками питомцев, сидящих в человеческих позах
Пользователь Twitter под ником ohmyitsbrittt опубликовал фотографию своего питомца, сидящего в странной позе, которая очень напоминает человеческую. Парень подписал снимок «Мой пес чудак, бро». Пост быстро стал вирусным, набрав более 1,2 миллиона лайков. В комментариях люди начали делиться снимками своих домашних животных, которые предпочитают отдыхать в очень странных позах.