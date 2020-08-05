Невероятно милые фотографии спасенных животных, которые обрели дом



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Собрали для вас фото счастливчиков, «усыновленных» из приюта или найденных на улице

В мире огромное количество бездомных животных, живущих в приютах или на улице, которые очень нуждаются в заботе и постоянном доме. Многие люди с радостью спасают таких собак и кошек, делая их частью своей семьи.

Собрали для вас фото счастливчиков, «усыновленных» из приюта или найденных на улице, которые наконец-то встретились со своими людьми и обрели дом.

«Мой пес в тот день, когда мы забрали его из приюта», «Первая встреча с нашим спасенным щенком», «Мой новый друг. Это его первая ночь дома», «Папа никогда не хотел животных, но моя сестра принесла щенка из приюта. Это день их знакомства», «Добро пожаловать домой, Аполо. Наконец-то я смог забрать тебя», - комментирую фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что британский актер Джейсон Айзекс, сыгравший Люциуса Малфоя в серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере, признался, что на протяжении нескольких десятилетий был наркозависимым.

Свою зависимость Айзекс описал как «длившуюся десятилетиями любовную интригу». «Я всегда имел склонность к зависимостям. В возрасте 16 лет я уже перерос алкоголь и перешел к наркотикам», — признался артист.