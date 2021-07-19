Подборка курьезных кулинарных экспериментов, которые вы ни за что не рискнете попробовать

Возможно даже кто-то любит уминать за обе щеки такие блюда

Как гласит бородатый анекдот, бабушка спрашивает у внучки, которая поступила в кулинарное училище «А вам разрешают поесть то, что вы приготовили на уроках? Хуже, бабуля, нас заставляют!».

Только те, кому по разным причинам довелось стать подопытными для дегустации очередного экспериментального «шедевра», могут оценить всю глубину этого ужаса. Как передать словами ощущения тех, кому довелось попробовать нечто, что уже никто и никогда не будет есть?

«Я понятия не имею, как это называть, и что с ним делать», «Лапша быстрого приготовления с шоколадной пастой. Ммммм, вкуснотища», «А на десерт у нас хот-дог с бананом, арахисовым маслом и клубничным джемом», «Ну кто не любит черный хлебушек с чесноком?», «Вегетарианский хот-дог так и манит, завлекает попробовать его», - шутят в комментариях пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.