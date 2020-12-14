Муж и жена поменялись ролями и поделились неожиданными результатами эксперимента

Ради эксперимента мужчина взял на один год так называемый творческий отпуск

37-летний пользователь Reddit под ником ElNakaji и его 39-летняя жена решили на год поменяться ролями. Женщина отправилась на работу, а мужчина стал домохозяином. Результаты этого эксперимента получились совершенно неожиданными.

По словам супруга, его жена сказала, что хочет быть домохозяйкой, с самого начала их отношений. Он был совсем не против, так как достаточно зарабатывал, чтобы обеспечивать семью. Но однажды женщине расхотелось сидеть дома.

«Однажды ночью она сказала мне, что ей надоело быть домохозяйкой, и что она хочет начать работать и более равномерно распределять домашние обязанности», — говорит пользователь Reddit.

И снова муж был совсем не против. Его компания предоставляла возможность взять на один год так называемый творческий отпуск. Мужчина планировал оставить его на экстренный случай, но ради супруги решил воспользоваться им прямо сейчас.

«Я сказал жене, что могу взять на себя 100% домашних дел, пока она работает, и что после этого года мы решим, хочет ли она продолжить работу (и разделить задачи поровну) или хочет вернуться к роли домохозяйки. Она была очень довольна этим и начала искать работу, в то время, как я стал оформлять творческий отпуск», — сказал ElNakaji.

В августе супруга ElNakaji нашла работу. Семья начала новую жизнь, и все перевернулось с ног на голову. Реддитор был невероятно доволен своей новой ролью домохозяина.

«Мой рабочий день с 13 часов сократился до 4—5 часов. У меня появилась возможность играть в видеоигры, я стал заниматься садоводством, варить пиво, делать сыр и мягкие мясные закуски. Я начал заниматься спортом и делать ремонт. А недавно я решил построить курятник в саду, чтобы каждый день получать свежие яйца», — рассказал новоиспеченный домохозяин.

Также ElNakaji сказал, что у него наладились отношения с 7-летней дочерью: «Я каждый день отвожу нашу дочь в школу и забираю ее. После чего мы вместе играем в «Майнкрафт» или смотрим аниме. Потом она садится за уроки, а я готовлю ужин».

К сожалению, у жены реддитора все было не так радужно. Сначала она была довольна тем, что у нее стало больше свободы, появились собственные деньги, горячий ужин и массаж ног по вечерам. Но уже через два месяца работы женщине все надоело, и она попросила мужа дать ей возможность снова стать домохозяйкой.

Теперь супруг не спешил соглашаться. Ведь он был в восторге от своей новой жизни, а жена не выглядела подавленной, просто много жаловалась на поездки на работу и клиентов. Кроме того, возвращение в компанию для ElNakaji означало полную потерю творческого отпуска. Взять его во второй раз нельзя.

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