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    Отель в тюрьме и библиотека в супермаркете. Фото зданий, которые получили вторую жизнь

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    Отель в тюрьме и библиотека в супермаркете. Фото зданий, которые получили вторую жизнь

    Здания, которые сменили свое назначение

    Когда люди проектируют здания, будь то ангары, стадионы или церкви, то даже представить не могут, что через пару десятков лет их детища будут использоваться совершенно с иной целью. Именно строениям, утратившим свою актуальность, но получившим вторую жизнь, посвящена эта подборка.

    Начиная с самолетов-ресторанов и заканчивая больницей в торговом центре — мы собрали самые удивительные фото зданий, которые заставят ваши брови поползти вверх.

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    Новая Зеландия. «Макдоналдс» в кабине списанного самолета.
    Телефонные будки, превратившиеся в банкомат и дефибриллятор.
    Библиотека в здании старого продуктового супермаркета.
    «Тропические острова» — аквапарк в Германии, построенный в бывшем ангаре для дирижаблей.
    Этот отель когда-то был тюрьмой.
    Церковь викторианской эпохи в Англии, которая превратилась в апартаменты.
    Каменная башня обсерватории, превращенная в частный дом.
    «Больница, в которой я работаю, изначально была задумана как торговый центр».
    Ничего необычного, просто дублинский магазин над пещерой с колодцем викингов XI века.
    Грузинская гостиница, расположенная в здании бывшей типографии.
    Резервуары для хранения газа в Вене были переоборудованы в обычные жилые дома.
    Здание, которое строили для летних Олимпийских игр в Пекине в 2008 году, после завершения турнира превратили в аквапарк.

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

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    Теги: шутки курьез
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    Отель в тюрьме и библиотека в супермаркете. Фото зданий, которые получили вторую жизнь