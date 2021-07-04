Отель в тюрьме и библиотека в супермаркете. Фото зданий, которые получили вторую жизнь

Здания, которые сменили свое назначение

Когда люди проектируют здания, будь то ангары, стадионы или церкви, то даже представить не могут, что через пару десятков лет их детища будут использоваться совершенно с иной целью. Именно строениям, утратившим свою актуальность, но получившим вторую жизнь, посвящена эта подборка.

Начиная с самолетов-ресторанов и заканчивая больницей в торговом центре — мы собрали самые удивительные фото зданий, которые заставят ваши брови поползти вверх.

Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.