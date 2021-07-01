Услада для глаз перфекциониста. Фото людей, которые вывели порядок на новый уровень

«Моя семья считает меня сумасшедшим. Надеюсь, вы оцените мою коллекцию»

В каждом из нас живет любитель чистоты и порядка, который иногда прячется где-то очень глубоко, не желая видеть хаос на тумбочке и немытую посуду. А что происходит, когда внутренний перфекционист одерживает верх над ленью, можете увидеть в нашем материале.

Мы собрали снимки уютных комнат, идеально расставленных вещей и тщательно убранных стеллажей, которые у каждого человека вызовут приятное чувство удовлетворения.

«Кладовая жены, о которой она так долго мечтала», «Полка для хранения/демонстрации машинок моего сына», «Полка для хранения и демонстрации машинок моего сына», «Моя семья считает меня сумасшедшим. Надеюсь, вы оцените мою коллекцию», «Уголок пряжи в мастерской - мое место силы», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.