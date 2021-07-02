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    Быть ветеринаром не только ответственно, но и очень весело. Подборка забавных фото

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    Быть ветеринаром не только ответственно, но и очень весело. Подборка забавных фото

    «Моя собака целует ветеринара, пока он измеряет ей давление»

    Работа ветеринара — это тяжелый труд, который требует широких познаний и больших усилий специалиста, чтобы суметь оказать должную помощь своему пушистому пациенту. И вместе с тем работа ветеринара — это возможность каждый день заряжаться порцией умиления при виде всех этих виляющих хвостов и мокрых носиков!

    Сегодня мы собрали для вас 16 фотографий, глядя на которые все любители зверушек обзавидуются бонусам работы ветеринарных врачей.

    1 з 16
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    Быть ветеринаром не только ответственно, но и очень весело. Подборка забавных фото
    Быть ветеринаром не только ответственно, но и очень весело. Подборка забавных фото
    Быть ветеринаром не только ответственно, но и очень весело. Подборка забавных фото
    Быть ветеринаром не только ответственно, но и очень весело. Подборка забавных фото
    Быть ветеринаром не только ответственно, но и очень весело. Подборка забавных фото
    Быть ветеринаром не только ответственно, но и очень весело. Подборка забавных фото
    Быть ветеринаром не только ответственно, но и очень весело. Подборка забавных фото
    Быть ветеринаром не только ответственно, но и очень весело. Подборка забавных фото
    Быть ветеринаром не только ответственно, но и очень весело. Подборка забавных фото
    Быть ветеринаром не только ответственно, но и очень весело. Подборка забавных фото
    Быть ветеринаром не только ответственно, но и очень весело. Подборка забавных фото
    Быть ветеринаром не только ответственно, но и очень весело. Подборка забавных фото
    Быть ветеринаром не только ответственно, но и очень весело. Подборка забавных фото
    Быть ветеринаром не только ответственно, но и очень весело. Подборка забавных фото
    Быть ветеринаром не только ответственно, но и очень весело. Подборка забавных фото

    «Моя собака целует ветеринара, пока он измеряет ей давление», «Только ветеринар может поместить своего пациента в кармашек», «Он получил звездочку от ветеринара, потому что был хорошим мальчиком», «Моя сестра ветеринар, и она обожает свою работу», «Вот так милашно выглядит работа ветеринара», «Хоть ветеринары и занимаются очень важным, непростым и ответственным делом, на его работе всегда можно получить ударную порцию радости и умиления», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

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    Теги: шутки курьез
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    Быть ветеринаром не только ответственно, но и очень весело. Подборка забавных фото