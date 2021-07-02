Быть ветеринаром не только ответственно, но и очень весело. Подборка забавных фото

«Моя собака целует ветеринара, пока он измеряет ей давление»

Работа ветеринара — это тяжелый труд, который требует широких познаний и больших усилий специалиста, чтобы суметь оказать должную помощь своему пушистому пациенту. И вместе с тем работа ветеринара — это возможность каждый день заряжаться порцией умиления при виде всех этих виляющих хвостов и мокрых носиков!

Сегодня мы собрали для вас 16 фотографий, глядя на которые все любители зверушек обзавидуются бонусам работы ветеринарных врачей.

«Моя собака целует ветеринара, пока он измеряет ей давление», «Только ветеринар может поместить своего пациента в кармашек», «Он получил звездочку от ветеринара, потому что был хорошим мальчиком», «Моя сестра ветеринар, и она обожает свою работу», «Вот так милашно выглядит работа ветеринара», «Хоть ветеринары и занимаются очень важным, непростым и ответственным делом, на его работе всегда можно получить ударную порцию радости и умиления», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.