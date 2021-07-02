В Британии мужчина в порыве страсти случайно сломал половой орган

Британец попал в историю

В Великобритании 40-летний мужчина попал в историю, сломав пенис. Пожелавший остаться неизвестным пациент после страстной ночи пожаловался врачу. Его случай стал первой задокументированной историей болезни подобного рода в британской медицине, пишет The Independent.

Британский медицинский журнал описывает перелом как эрегированный пенис, который «подвергается анормальной силе изгиба». Основной и наиболее распространенный признак травмы — «ощущение лопания» и сильная «припухлость», а пациент испытывал только умеренное напряжение и отек.

Хирург подтвердил, что у мужчины был вертикальный разрыв в три сантиметра. Это требовало хирургического вмешательства в течение 24 часов, чтобы снизить риск долгосрочных осложнений, таких как эректильная дисфункция, чрезмерное искривление полового члена или стеноз уретры. Исследования показали, что до 88,5 процента травм полового органа у мужчин происходит во время полового акта.

Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.