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    В Британии мужчина в порыве страсти случайно сломал половой орган

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    В Британии мужчина в порыве страсти случайно сломал половой орган

    Британец попал в историю

    В Великобритании 40-летний мужчина попал в историю, сломав пенис. Пожелавший остаться неизвестным пациент после страстной ночи пожаловался врачу. Его случай стал первой задокументированной историей болезни подобного рода в британской медицине, пишет The Independent.

    Британский медицинский журнал описывает перелом как эрегированный пенис, который «подвергается анормальной силе изгиба». Основной и наиболее распространенный признак травмы — «ощущение лопания» и сильная «припухлость», а пациент испытывал только умеренное напряжение и отек.

    Хирург подтвердил, что у мужчины был вертикальный разрыв в три сантиметра. Это требовало хирургического вмешательства в течение 24 часов, чтобы снизить риск долгосрочных осложнений, таких как эректильная дисфункция, чрезмерное искривление полового члена или стеноз уретры. Исследования показали, что до 88,5 процента травм полового органа у мужчин происходит во время полового акта.

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

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    Теги: курьез
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    В Британии мужчина в порыве страсти случайно сломал половой орган