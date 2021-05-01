Ожидания этих бедолаг с треском разбились о суровую реальность. Курьезные фото

Классическое «ожидание и реальность»

Людям свойственно мечтать и создавать в голове самые радужные сценарии развития событий, и не имеет значения, о чем именно идет речь: о покупке платья мечты или о новой стрижке. Однако, к сожалению, волшебные ожидания частенько становятся поводом для настоящего разочарования, когда дело доходит до суровой реальности.

Об этом точно знают участники вирусного челленджа из TikTok. Пользователи соцсети поделились своими историями о том, как они получили совершенно не то, что хотели. И это очень смешно.

Ранее «Скотч» показывал фото пышногрудой модели, которая проводит испытания платьям, состоящих всего из нескольких полосок.

Но хоть Хлои и любит жаркие наряды в минималистичном смысле, ее обновка побила все рекорды по откровенности. Модель примерила коралловое платье, которое состояло лишь из шнурков и нескольких полос ткани. На груди оно держалось исключительно на честном слове, а разрезы сбоку отчетливо дали понять, что женщина не надела белье вовсе

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