Подборка удивительных предметов и живых существ, которые оказались слишком гигантскими для этого мира

Полутораметровый эквадорский червь и гигантский мейн-кун

Мир огромен и удивителен, но, кажется, есть в нем существа и предметы, для которых все окружающее немножечко маловато. А все потому что они сами оказались слишком большими.

Смотришь на этих гигантов и не знаешь, что испытывать: то ли восторг от их величины, то ли впадать в экзистенциальный кризис от того, насколько ты перед ними мал. Мы собрали для вас примеры таких существ и объектов.

Ранее «Скотч» показывал фото звезды «Спасателей Малибу» в крошечном бикини, которая напомнила почему по ней сохли парни.

Густые роскошные локоны, идеальная кожа, огромные голубые глаза и пышные формы — если не знать, сколько модели лет, сложно подумать, что она разменяла шестой десяток. И фанаты, завороженные кадрами, не могли не осыпать свою любимицу комплиментами.