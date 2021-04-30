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    Что стало с ее лицом? Известная российская певица стала жервтой пластики (фото)

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    Певица Жанна Агузарова - Что стало с ее лицом? Известная российская певица стала жервтой пластики (фото)
    Певица Жанна Агузарова

    Неудачные эксперименты нарушили пропорции лица известной исполнительницы, и теперь ее сложно узнать

    Российская певица, бывшая вокалистка группы «Браво» посетила ежегодное мероприятие в рамках Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Эпатажная певица 80–90-х, несмотря на удачный наряд, поразила поклонников переменами в своей внешности. Дизайнер Аника Керимова не исключает, что столь кардинальные изменения связаны с пластикой.

    «Жанна — женщина эффектная. Но сейчас, на мой взгляд, пострадала от рук пластических хирургов. Потому что заметно, что у нее неудачная пластика: сильно перетянуто лицо, губы непропорциональные, — говорит Аника. — Нижняя губа гораздо больше верхней. Хотелось бы верить, что это неудачные кадры. Но вряд ли».

    Для появления на публике Агузарова выбрала расшитый аппликациями белый наряд с жакетом. Она дополнила образ платком, длинными бусами, браслетами и сетчатыми перчатками. Артистка выделила лицо ярким макияжем с акцентом на глаза и губы.

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    Что стало с ее лицом? Известная российская певица стала жервтой пластики (фото)
    Что стало с ее лицом? Известная российская певица стала жервтой пластики (фото)

    К образу Агузаровой у Керимовой нет никаких вопросов. Жанна, по словам звездного модельера, идет в ногу со временем.

    Ранее «Скотч» показывал фото пышногрудой модели, которая проводит испытания платьям, состоящих всего из нескольких полосок.

    Но хоть Хлои и любит жаркие наряды в минималистичном смысле, ее обновка побила все рекорды по откровенности. Модель примерила коралловое платье, которое состояло лишь из шнурков и нескольких полос ткани. На груди оно держалось исключительно на честном слове, а разрезы сбоку отчетливо дали понять, что женщина не надела белье вовсе

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    Теги: знаменитости российская певица шоу-бизнес шутки курьез
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