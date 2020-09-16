«Пизанская башня в Пизании?». В сети напомнили, как внучка Фокина опозорилась на ТВ



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Восемь лет назад Мария Фокина попала в шоу Дурнев +1, где не смогла ответить на простые вопросы

Девушка не знала, где находится Пизанская башня, кто такой Бенито Муссолини и что такое «процент»

В соцсетях снова начали публиковать видео 2012 года, на котором Мария Фокина, которая недавно заявила, что помогла дедушке Витольду Фокину стать первым заместителем главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, не смогла ответить на вопрос из школьной программы.

Так, восемь лет назад певица попала в телешоу «Дурнев + 1». Маша Фокина не знала, где находится Пизанская башня, кто такой Бенито Муссолини и что такое «процент».

На вопрос о том, в какой стране находится Пизанская башня - один из главных туристических символов Италии - Фокина ответила: «Я не знаю. В Пизантии? В Пизании? И Ленин с Пизании? Я не знаю…».

Также Марии Фокиной поставили вопрос о том, что такое процент. Девушка ответила: «Я ненавижу вашу программу. По математике у меня постоянно были «пятерки», это мой любимый предмет. Процент - это, получается ... Коэффициент?».

На вопрос о итальянского диктатора Бенито Муссолини Фокина сказала: «Но я не хочу отвечать на такие вопросы, я такое не люблю». Ее также спросили, какого она года рождения, на что она ответила: «Да, 1986 ... Чернобыль».

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