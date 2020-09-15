Немецкая группа сняла сказочный клип в Украине



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Фото: Татьяна Вильчинская

Песню Witer Анна Гринева написала, вдохновившись украинской народной песней

Немецкий этно-джазовый бэнд Ganna из Берлина снял музыкальное видео на песню Witer во Львове. Премьера клипа состоялась на YouTube-канале группы 11 сентября. Снимал видео известный украинский кинорежиссер Александр Фразе-Фразенко. В сюжете была воссоздана атмосфера урбанистической этно-сказки. Главную роль во вновь видео сыграла лидер бэнда Ganna, певица и композитор украинского происхождения Анна Гринева.

Песню Witer Анна Гринева написала, вдохновившись украинской народной песней «Ой, казак» - для своего квинтета Ganna, в котором все из разных стран Европы (Германия, Франция, Швейцария). Композиция записана на украинском языке и длится, как это часто бывает в джазе, - довольно долго - около 7 минут. Радиоверсия песни уже сейчас ротируется на джазовых радиостанциях Германии и Украины.

Песня издана в дебютном альбоме группы Dykyi Lys, релиз которого состоялся 7 августа 2020 на известном немецком лейбле Double Moon Records в серии Jazz thing Next Generation, который издается вместе с ведущим немецким джазовым журналом Jazz thing. В серию попадают молодые музыканты, которых отмечают званием «восходящих звезд джазовой сцены Германии.

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