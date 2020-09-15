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    Шоу-биз

    Немецкая группа сняла сказочный клип в Украине

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    Фото: Татьяна Вильчинская - Немецкая группа сняла сказочный клип в Украине
    Фото: Татьяна Вильчинская

    Песню Witer Анна Гринева написала, вдохновившись украинской народной песней

    Немецкий этно-джазовый бэнд Ganna из Берлина снял музыкальное видео на песню Witer во Львове. Премьера клипа состоялась на YouTube-канале группы 11 сентября. Снимал видео известный украинский кинорежиссер Александр Фразе-Фразенко. В сюжете была воссоздана атмосфера урбанистической этно-сказки. Главную роль во вновь видео сыграла лидер бэнда Ganna, певица и композитор украинского происхождения Анна Гринева.

    Песню Witer Анна Гринева написала, вдохновившись украинской народной песней «Ой, казак» - для своего квинтета Ganna, в котором все из разных стран Европы (Германия, Франция, Швейцария). Композиция записана на украинском языке и длится, как это часто бывает в джазе, - довольно долго - около 7 минут. Радиоверсия песни уже сейчас ротируется на джазовых радиостанциях Германии и Украины.

    Песня издана в дебютном альбоме группы Dykyi Lys, релиз которого состоялся 7 августа 2020 на известном немецком лейбле Double Moon Records в серии Jazz thing Next Generation, который издается вместе с ведущим немецким джазовым журналом Jazz thing. В серию попадают молодые музыканты, которых отмечают званием «восходящих звезд джазовой сцены Германии.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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    Украинская музыка певица искусственный интеллект
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