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    «Оцените мои бедра»: странные танцы полуголой Бритни Спирс смутили фанатов певицы (видео)

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    Американская поп-исполнительница Бритни Спирс - «Оцените мои бедра»: странные танцы полуголой Бритни Спирс смутили фанатов певицы (видео)
    Американская поп-исполнительница Бритни Спирс
    instagram.com/britneyspears/

    На кадрах певица в течение минуты энергично двигается под музыку в черном кружевном бюстгальтере

    Американская поп-исполнительница Бритни Спирс вновь опубликовала домашнее видео, на котором она танцует в нижнем белье, и призвала фанатов обратить внимание на ее стройное тело. Пост появился в Instagram-аккаунте знаменитости.

    На кадрах певица в течение минуты энергично двигается под музыку в черном кружевном бюстгальтере и спортивных мини-шортах на низкой посадке. «Этот ролик я записала сегодня. Оцените мои бедра... Они уменьшились... Спасибо конфетной диете!» — подписала она публикацию, которая собрала почти два миллиона лайков.

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    Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

    Подписчиков смутили действия и послание Спирс. «Кого-нибудь еще беспокоит ее поведение?», «Дорогая, что с тобой происходит? Заканчивай принимать наркотики», «Я боюсь за нее. Мне кажется, однажды она переломает ноги», «Она снова сошла с ума, выглядит как маньяк», «Эти бешеные танцы меня смущают», — высказались они.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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