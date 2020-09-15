«Оцените мои бедра»: странные танцы полуголой Бритни Спирс смутили фанатов певицы (видео)



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Американская поп-исполнительница Бритни Спирс instagram.com/britneyspears/

На кадрах певица в течение минуты энергично двигается под музыку в черном кружевном бюстгальтере

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс вновь опубликовала домашнее видео, на котором она танцует в нижнем белье, и призвала фанатов обратить внимание на ее стройное тело. Пост появился в Instagram-аккаунте знаменитости.

На кадрах певица в течение минуты энергично двигается под музыку в черном кружевном бюстгальтере и спортивных мини-шортах на низкой посадке. «Этот ролик я записала сегодня. Оцените мои бедра... Они уменьшились... Спасибо конфетной диете!» — подписала она публикацию, которая собрала почти два миллиона лайков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 10 Сен 2020 в 5:45 PDT

Подписчиков смутили действия и послание Спирс. «Кого-нибудь еще беспокоит ее поведение?», «Дорогая, что с тобой происходит? Заканчивай принимать наркотики», «Я боюсь за нее. Мне кажется, однажды она переломает ноги», «Она снова сошла с ума, выглядит как маньяк», «Эти бешеные танцы меня смущают», — высказались они.

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