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    Шоу-биз

    «Я горю»: Тина Кароль в откровенном платье засветила красивую грудь (фото)

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    Известная украинская певица Тина Кароль - «Я горю»: Тина Кароль в откровенном платье засветила красивую грудь (фото)
    Известная украинская певица Тина Кароль
    instagram.com/tina_karol/

    Артистка ошеломила образом на танцевальном шоу

    Известная украинская певица Тина Кароль в который раз решила ошеломить пользователей пикантным образом.

    Так, в третьем прямом эфире обновленного проекта «Танцы со звездами», который состоялся 13 сентября, знаменитость появилась в роскошном черном платье от David Koma с сверхглубоким декольте и высоким разрезом.

    Наряд сильно подчеркнул прелести артистки. Свой образ звезда дополнила легкой укладкой и макияжем smoky eyes.

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    «Я горю»: Тина Кароль в откровенном платье засветила красивую грудь (фото)
    «Я горю»: Тина Кароль в откровенном платье засветила красивую грудь (фото)
    «Я горю»: Тина Кароль в откровенном платье засветила красивую грудь (фото)
    «Я горю»: Тина Кароль в откровенном платье засветила красивую грудь (фото)
    «Я горю»: Тина Кароль в откровенном платье засветила красивую грудь (фото)
    instagram.com/tina_karol/

    Пользователи не сдержали своих эмоций от роскошного образа артистки и засыпали кумира приятными словами.

    «Я горю! За что нам такая красота?», «Прямые волосы — секс», «Пользователь умер от красоты», «Какая красивая! Пример настоящей женщины! Увлекаюсь и вдохновляюсь вами», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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