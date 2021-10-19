Подборка архитектурных провалов, за которые никто не скажет спасибо

Подборка курьезных фото

В максимально урбанизированном 21 веке развитие благоустройства городов является одной из важнейших задач, стоящей перед всем цивилизованным человечеством. И много где с ней блестяще справляются, потому-то мы периодически и делаем для вас подборки классных решений внутри городской среды, смотреть на которые одно удовольствие (часто смешанное с завистью).

Но сегодня мы решили немножко покошмарить вас обратными примерами, а именно провалами и косяками городской инфраструктуры. Глядя на эти фото, любой ответственный мэр должен схватиться за голову и издать вопль отчаянья. И тут даже непонятно, халатность ли это или чьё-то проявление чёрного юмора? Решайте сами!

Ранее «Скотч» сообщал, что новый образ Зеленской вызвал оживленный спор в сети.

Модный наряд Зеленской состоит из двух частей. Сдержанный верх с V-образным вырезом, подпоясанный поясом, и юбка с двумя широкими складками. Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».