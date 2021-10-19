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    Подборка архитектурных провалов, за которые никто не скажет спасибо

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    Подборка архитектурных провалов, за которые никто не скажет спасибо

    Подборка курьезных фото

    В максимально урбанизированном 21 веке развитие благоустройства городов является одной из важнейших задач, стоящей перед всем цивилизованным человечеством. И много где с ней блестяще справляются, потому-то мы периодически и делаем для вас подборки классных решений внутри городской среды, смотреть на которые одно удовольствие (часто смешанное с завистью).

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    Подборка архитектурных провалов, за которые никто не скажет спасибо
    Подборка архитектурных провалов, за которые никто не скажет спасибо
    Подборка архитектурных провалов, за которые никто не скажет спасибо
    Подборка архитектурных провалов, за которые никто не скажет спасибо
    Подборка архитектурных провалов, за которые никто не скажет спасибо
    Подборка архитектурных провалов, за которые никто не скажет спасибо
    Подборка архитектурных провалов, за которые никто не скажет спасибо
    Подборка архитектурных провалов, за которые никто не скажет спасибо
    Подборка архитектурных провалов, за которые никто не скажет спасибо
    Подборка архитектурных провалов, за которые никто не скажет спасибо
    Подборка архитектурных провалов, за которые никто не скажет спасибо
    Подборка архитектурных провалов, за которые никто не скажет спасибо
    Подборка архитектурных провалов, за которые никто не скажет спасибо
    Подборка архитектурных провалов, за которые никто не скажет спасибо

    Но сегодня мы решили немножко покошмарить вас обратными примерами, а именно провалами и косяками городской инфраструктуры. Глядя на эти фото, любой ответственный мэр должен схватиться за голову и издать вопль отчаянья. И тут даже непонятно, халатность ли это или чьё-то проявление чёрного юмора? Решайте сами!

    Ранее «Скотч» сообщал, что новый образ Зеленской вызвал оживленный спор в сети.

    Модный наряд Зеленской состоит из двух частей. Сдержанный верх с V-образным вырезом, подпоясанный поясом, и юбка с двумя широкими складками. Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».

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    Теги: шутки курьез
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    Подборка архитектурных провалов, за которые никто не скажет спасибо