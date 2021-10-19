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    В любую свадьбу можно привнести что-нибудь внезапное. Курьезные фото

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    В любую свадьбу можно привнести что-нибудь внезапное. Курьезные фото

    Подборка курьезных фото

    Свадьба – это праздник, который влечет за собой множество традиций. Но некоторым молодоженам хочется чего-то необычного, и они ищут самые разные способы, как сделать свадебный день более оригинальным и ярким!

    В ход идет все: креативные букеты и платья, запоминающиеся подарки, необычный выбор гостей… Вот несколько примеров того, как пары решили привнести в свадебные традиции свою изюминку.

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    В любую свадьбу можно привнести что-нибудь внезапное. Курьезные фото
    В любую свадьбу можно привнести что-нибудь внезапное. Курьезные фото
    В любую свадьбу можно привнести что-нибудь внезапное. Курьезные фото
    В любую свадьбу можно привнести что-нибудь внезапное. Курьезные фото
    В любую свадьбу можно привнести что-нибудь внезапное. Курьезные фото
    В любую свадьбу можно привнести что-нибудь внезапное. Курьезные фото
    В любую свадьбу можно привнести что-нибудь внезапное. Курьезные фото
    В любую свадьбу можно привнести что-нибудь внезапное. Курьезные фото
    В любую свадьбу можно привнести что-нибудь внезапное. Курьезные фото
    В любую свадьбу можно привнести что-нибудь внезапное. Курьезные фото
    В любую свадьбу можно привнести что-нибудь внезапное. Курьезные фото
    В любую свадьбу можно привнести что-нибудь внезапное. Курьезные фото
    В любую свадьбу можно привнести что-нибудь внезапное. Курьезные фото
    В любую свадьбу можно привнести что-нибудь внезапное. Курьезные фото
    В любую свадьбу можно привнести что-нибудь внезапное. Курьезные фото
    В любую свадьбу можно привнести что-нибудь внезапное. Курьезные фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что новый образ Зеленской вызвал оживленный спор в сети.

    Модный наряд Зеленской состоит из двух частей. Сдержанный верх с V-образным вырезом, подпоясанный поясом, и юбка с двумя широкими складками. Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».

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    Теги: шутки курьез
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    В любую свадьбу можно привнести что-нибудь внезапное. Курьезные фото