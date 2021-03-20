Рианна показала белье с такого ракурса, что фанаты на секунду забыли о ее песнях (фото)

Артистка успешно ведет дела в нескольких сферах

Со времени выхода последнего альбома Рианны Anti прошло пять лет. И если поклонники никак не могут дождаться от нее музыкальных релизов, то новинками в сфере моды звезда их радовать не перестает.

33-летняя исполнительница хита Umbrella снялась в белье собственного бренда Savage x Fenty, в инстаграме которого и появились жаркие снимки. Певица позировала в ажурном комплекте салатового цвета, который весьма необычно подчеркивал ее пышные формы. Артистка решила сделать акцент на ягодицах и не прогадала.

Фанаты поставили кадрам более 361 тыс. лайков, восхищаясь соблазнительной фигурой своей любимицы. Тем не менее поклонники не перестают напоминать звезде, что любят ее еще и за музыку и с нетерпением ждут выхода нового альбома.

Ранее «Скотч» сообщал, что популярная украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе.

По словам Каминской, у каждого есть своя мера распущенности. Певица отметила, что она очень раскрепощена в плане интима.

«Для меня нет табу. Я не знаю, что для тебя 100%, Слава», - кокетливо сказала звезда.