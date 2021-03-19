Трогательные фото бездомных животных до и после того, как в их жизни появились хозяева

Из блохастых, грязных, покрытых муравьями, косоглазых и еле живых в пушистых красавчиков

Любовь способна творить чудеса, и лучше всего это видно на примере животных, которые когда-то оказались в трудной ситуации. Собаки, попавшие в приют, или котята, найденные на улице — их грустные мордочки преображаются, как только они попадают в новую любящую семью.

Иногда эти изменения бывает сложно отследить, но если сравнить фотографии питомцев до и после их спасения, то прогресс становится ясен без слов.

Ранее «Скотч» показывал фото кошки, которую взяли на работу в магазин оптики, чтобы дети не стеснялись очков.

Трюфель взяли на работу в качестве моральной поддержки для маленьких клиентов оптики. Кошка совсем не против человеческого внимания и спокойно носит на себе оправы для очков, демонстрируя их детям.

Если дети боятся или капризничают, то женщина предлагает им посмотреть, как очки выглядят на кошке. И такое предложение творит настоящее волшебство! Малыши сразу успокаиваются и признают, что в очках нет ничего плохого.