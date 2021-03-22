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    Во Франции суд признал пенсионерку виновной в разводе из-за отказа заниматься сексом с мужем

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    Во Франции суд признал пенсионерку виновной в разводе из-за отказа заниматься сексом с мужем

    Суд заключил, что жизнь в семье стала для мужа «невыносимой»

    Жительница Франции пожаловалась в Европейский суд по правам человека после того, как местные суды признали ее виновной в разводе из-за отказа заниматься сексом с мужем. Об этом сообщает французское издание The Connexion.

    66-летняя женщина «серьезно и неоднократно нарушала брачные обязательства», что сделало дальнейшее сохранение семьи «невозможным», постановил апелляционный суд Версаля. Это решение впоследствии одобрил кассационный суд.

    Французские феминистские организации La Fondation des femmes и Le Collectif féministe contre le viol выступили в защиту женщины, назвали постановление суда «архаичным» и отметили, что оно лишает их подзащитную права на согласие. Они напомнили, что во Франции 47% всех изнасилований и попыток изнасилования совершаются бывшим или нынешним супругом жертвы.

    Ранее «Скотч» сообщал, что американскую поп-звезду изнасиловали актер и наркодилер.

    «Когда меня нашли, я была голой и синей. Он буквально бросил меня умирать после того, как воспользовался мной. Когда я проснулась в больнице, меня спросили, был ли у меня секс по обоюдному согласию. В какой-то момент у меня в голове вспыхнула сцена, где он был сверху. И я сказала: «Да». Только через месяц после передозировки я поняла, что была не в том состоянии, чтобы самостоятельно принять решение», - заявила Ловато.

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    Теги: суд новости Франция курьез
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