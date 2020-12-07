Подборка фото, которые идеально отражают смысл слова совершенство

«Когда за дело берется перфекционист»

Если бы в словарь к слову «совершенство» потребовалось добавить картинку, то любая из данных фотографий легко бы подошла под все критерии.

Если вы большой ценитель порядка или крутых совпадений, то данная подборка, без сомнений, поднимет вам настроение на весь день.

«Брат сегодня испек идеальный оладушек», «Когда за дело берется перфекционист», «Вчера я купила подозрительно совершенные бананы», «Маленькие радости — когда йогурт не отпечатался на этикетке», «Дамы и господа, я испекла самый прекрасный кукурузный хлеб в мире», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык напугала фанатов очередными экспериментами с внешностью.

«Кто хочет увидеть, как будет выглядеть Ирина Билык лет через 100, мои малятки?», - подписала народная артистка новое видео в Тик Токе.