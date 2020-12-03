Любовница довела? Лидера группы «На-На» госпитализировали из-за передозировки виагры

Ранее музыкант утверждал, что импотенции не существует

Российского музыканта Бари Алибасова госпитализировали из-за передозировки виагры. Об этом сообщаю российские СМИ.

Пиар-директор шоумена Вадим Горжанкин рассказал, у Алибасова резко упало давление. Предполагается, что причиной стало употребление препарата для повышения потенции. Пустые упаковки из-под виагры были обнаружены в квартире продюсера.

«В настоящее время Алибасов находится в одной из московских клиник. Медики проводят все необходимые обследования, чтобы установить причину резкого ухудшения здоровья», — отметил Горжанкин.

Недавно стало известно, что лидер группы «На-На» Бари Алибасов ждет ребенка от своей 31-летней массажистки Виктории.

Музыкант с любовницей

«Что может быть лучше массажа Вики? Только сама Вика!», «Танец живота от моей помощницы и массажистки Вики под песню «Фаина» группы «На-На», «Сегодня Вика сказала, что импотенции не существует», — так Алибасов описывает отношения с женщиной.

Ранее «Скотч» сообщал, что Потап резко ответил украинцам на критику клипа Дорофеевой и будущего дуэта с Бузовой.

Продюсер назвал соотечественников долбодятлами и заявил, что буде делать все, что пожелает.

«Поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли. Экспансия украинского музыки начинается не с треков на украинском, а из присутствия. Нас нет. Нас не слышат. Артисты едут из Украины. А те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты», - заявил Потап.