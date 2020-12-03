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    Жизнь

    Любовница довела? Лидера группы «На-На» госпитализировали из-за передозировки виагры

    • Розсилка
    Российский музыкант Бари Алибасов - Любовница довела? Лидера группы «На-На» госпитализировали из-за передозировки виагры
    Российский музыкант Бари Алибасов

    Ранее музыкант утверждал, что импотенции не существует

    Российского музыканта Бари Алибасова госпитализировали из-за передозировки виагры. Об этом сообщаю российские СМИ.

    Пиар-директор шоумена Вадим Горжанкин рассказал, у Алибасова резко упало давление. Предполагается, что причиной стало употребление препарата для повышения потенции. Пустые упаковки из-под виагры были обнаружены в квартире продюсера.

    «В настоящее время Алибасов находится в одной из московских клиник. Медики проводят все необходимые обследования, чтобы установить причину резкого ухудшения здоровья», — отметил Горжанкин.

    Недавно стало известно, что лидер группы «На-На» Бари Алибасов ждет ребенка от своей 31-летней массажистки Виктории.

    Музыкант с любовницей
    Музыкант с любовницей

    «Что может быть лучше массажа Вики? Только сама Вика!», «Танец живота от моей помощницы и массажистки Вики под песню «Фаина» группы «На-На», «Сегодня Вика сказала, что импотенции не существует», — так Алибасов описывает отношения с женщиной.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Потап резко ответил украинцам на критику клипа Дорофеевой и будущего дуэта с Бузовой.

    Продюсер назвал соотечественников долбодятлами и заявил, что буде делать все, что пожелает.

    «Поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли. Экспансия украинского музыки начинается не с треков на украинском, а из присутствия. Нас нет. Нас не слышат. Артисты едут из Украины. А те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты», - заявил Потап.

     Читайте также: Холостячки, пацанки и опарыши: что смотрели украинцы на YouTube в 2020 году
    Теги: знаменитости шоу-бизнес курьез
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