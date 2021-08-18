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    Подборка кошмарных дизайнов, которые кто-то безумный все же воплотил в жизнь (фото)

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    Подборка кошмарных дизайнов, которые кто-то безумный все же воплотил в жизнь (фото)

    Про практическую выгоду таких решений даже спрашивать нет смысла

    Одни обустраивают жилье, чтобы жить в комфорте и уюте, другие – чтобы впечатление на гостей производить, хвастаться. А есть третьи, которые сами толком не знают, что хотят, но сила желания велика, да еще и возможности для его реализации имеются.

    Нет, люди имеют право воплощать в жизнь свои хотелки, даже малость безумные. Но и мы, в свою очередь, имеем право посмеяться над тем, что у них получилось.

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    Подборка кошмарных дизайнов, которые кто-то безумный все же воплотил в жизнь (фото)
    Подборка кошмарных дизайнов, которые кто-то безумный все же воплотил в жизнь (фото)
    Подборка кошмарных дизайнов, которые кто-то безумный все же воплотил в жизнь (фото)
    Подборка кошмарных дизайнов, которые кто-то безумный все же воплотил в жизнь (фото)
    Подборка кошмарных дизайнов, которые кто-то безумный все же воплотил в жизнь (фото)
    Подборка кошмарных дизайнов, которые кто-то безумный все же воплотил в жизнь (фото)
    Подборка кошмарных дизайнов, которые кто-то безумный все же воплотил в жизнь (фото)
    Подборка кошмарных дизайнов, которые кто-то безумный все же воплотил в жизнь (фото)
    Подборка кошмарных дизайнов, которые кто-то безумный все же воплотил в жизнь (фото)
    Подборка кошмарных дизайнов, которые кто-то безумный все же воплотил в жизнь (фото)
    Подборка кошмарных дизайнов, которые кто-то безумный все же воплотил в жизнь (фото)
    Подборка кошмарных дизайнов, которые кто-то безумный все же воплотил в жизнь (фото)
    Подборка кошмарных дизайнов, которые кто-то безумный все же воплотил в жизнь (фото)
    Подборка кошмарных дизайнов, которые кто-то безумный все же воплотил в жизнь (фото)
    Подборка кошмарных дизайнов, которые кто-то безумный все же воплотил в жизнь (фото)
    Подборка кошмарных дизайнов, которые кто-то безумный все же воплотил в жизнь (фото)
    Подборка кошмарных дизайнов, которые кто-то безумный все же воплотил в жизнь (фото)

    «Тот, кто проектировал этот дом, точно вдохновлялся глазом паука», «Два окна, которые сведут с ума любого перфекциониста», «Крутится? Значит, работает! А как выглядит, вторично», «Зато мыть легко, плитка же! И там в летнюю жару наверняка прохладно, а это нынче важно!», «Тут явно обитает человек, у которого вместо лейкоцитов в крови хлорофилл, как у растений», «К леопардовым лосинам нужен и домик под стать!», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что королевская семья получит $1.5 млн за ложь принцессе Диане.

    Такую «цену обмана» королевская семья должна получить от телеканала уже в скором времени. Ответственный за расследование скандального интервью лорд Дайсон доказал, что журналист использовал «обманные методы». Мартина Башира открыто называют «мошенником-репортером».

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    Теги: шутки жилье курьез
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    Подборка кошмарных дизайнов, которые кто-то безумный все же воплотил в жизнь (фото)