Подборка коварных предметов, которые выглядят аппетитно, а сами даже не еда

Подборка курьезных фото

Человек существо всеядное, а потому прожорливое и настроенное на поиск еды. Проще говоря, все в рот тянет, что ему вкусненьким покажется. И нередко это приводит к смешным, если не опасным последствиям.

Нужно уже научиться аппетит умерять и разбираться, что можно есть, а что даже на зуб пробовать не стоит! Вещи, фото которых мы сегодня собрали, нельзя есть, но голодным людям лучше с ними не встречаться, потому что можно попасть впросак.

«Вот честно, кто угодно воду из-под красок с соком перепутать может», «Резинки очень напоминает здоровенную лапшу», «У моего босса есть такой синий хлорид натрия и он очень похож на желейную конфету», «Чем не шаурма? Ничем, но ведь так похоже!», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Дмитрий Коляденко сделал предложение Ирине Билык в туалете.

По словам шоумена – ему было все равно, где сказать слова, которые мечтает услышать каждая женщина, лишь бы успеть сделать это в праздничную ночь.

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