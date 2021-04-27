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    Подборка курьезных дизайнерских решений, которые вызывают смех и панику

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    Подборка курьезных дизайнерских решений, которые вызывают смех и панику

    Когда дизайнер хотел сделать как лучше, но что-то пошло не так

    Никто не застрахован от ошибок, и дизайнеры в том числе. Все-таки они люди творческие и порой так увлекаются креативом, что немного забывают о практической стороне дела. Наверняка в эти моменты создателям кажется, что их задумки вызовут только восторг и восхищение, но часто получается так, что у окружающих от этих дизайнерских проектов возникают совсем другие эмоции: недоумение, гнев, веселье и даже непритворный ужас!

    Пример того, когда есть хорошая задумка, но лень подробно исследовать вопрос.

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    Подборка курьезных дизайнерских решений, которые вызывают смех и панику
    Подборка курьезных дизайнерских решений, которые вызывают смех и панику
    Подборка курьезных дизайнерских решений, которые вызывают смех и панику
    Подборка курьезных дизайнерских решений, которые вызывают смех и панику
    Подборка курьезных дизайнерских решений, которые вызывают смех и панику
    Подборка курьезных дизайнерских решений, которые вызывают смех и панику
    Подборка курьезных дизайнерских решений, которые вызывают смех и панику
    Подборка курьезных дизайнерских решений, которые вызывают смех и панику
    Подборка курьезных дизайнерских решений, которые вызывают смех и панику
    Подборка курьезных дизайнерских решений, которые вызывают смех и панику
    Подборка курьезных дизайнерских решений, которые вызывают смех и панику

    Ранее «Скотч» сообщал, что брак певца Дзидзьо трещит по швам. Супруги уже девять месяцев не живут вместе.

    «Тема сложная. Мы договорились развестись. Давно уже. Поэтому, мы только хотим это сделать красиво. Мы это приняли трезво, разумно, обдумывали и поняли, что это будет лучше», – заявил артист.

    Также знаменитость ответил на упреки бывшей возлюбленной в том, что он не хотел детей и намеки на то, что Михаил Хома ей изменял.

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    Теги: самые сексуальные шоу-бизнес курьез
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