16-летняя дочь Белуччи в откровенном образе удивила поклонников (фото)

Фанаты оценили внешний вид знаменитости в комментариях

Дочь актерисы Моники Белуччи и актера Венсана Касселя поделилась фото в откровенном наряде и удивила поклонников. Кадр появился на ее странице в Instagram.

На снимке 16-летняя Дева Кассель на бежевом фоне в черных джинсах с высокой талией и расстегнутой рубашке на голое тело. Волосы модели распущены, а на лицо нанесен нюдовый макияж. «Привет», — подписала она пост, который набрал 46 тысяч лайков.

instagram.com/d.casseluxxi/

Фанаты оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «Дева, ты красотка! Нам нужно больше твоих фото», «Ты очаровательна», «Сногсшибательна», «Очень горячо», «Совершенство», «Вся в маму», — восхищались они.

В октябре прошлого года Дева Кассель впервые попала на обложку модного журнала Elle. На фото модель позирует в наряде итальянского дома моды Dolce & Gabbana. На ней — шелковая рубашка в черно-белый горох с галстуком и черный корсет. Ее также запечатлели в темном платье с декольте и разрезом.

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«Тема сложная. Мы договорились развестись. Давно уже. Поэтому, мы только хотим это сделать красиво. Мы это приняли трезво, разумно, обдумывали и поняли, что это будет лучше», – заявил артист.

Также знаменитость ответил на упреки бывшей возлюбленной в том, что он не хотел детей и намеки на то, что Михаил Хома ей изменял.