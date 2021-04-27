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    16-летняя дочь Белуччи в откровенном образе удивила поклонников (фото)

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    16-летняя дочь актрисы Моники Белуччи и актера Венсана Касселя Дева&nbsp; - 16-летняя дочь Белуччи в откровенном образе удивила поклонников (фото)
    16-летняя дочь актрисы Моники Белуччи и актера Венсана Касселя Дева 
    Фото: @d.casseluxxi

    Фанаты оценили внешний вид знаменитости в комментариях

    Дочь актерисы Моники Белуччи и актера Венсана Касселя поделилась фото в откровенном наряде и удивила поклонников. Кадр появился на ее странице в Instagram.

    На снимке 16-летняя Дева Кассель на бежевом фоне в черных джинсах с высокой талией и расстегнутой рубашке на голое тело. Волосы модели распущены, а на лицо нанесен нюдовый макияж. «Привет», — подписала она пост, который набрал 46 тысяч лайков.

    instagram.com/d.casseluxxi/
    instagram.com/d.casseluxxi/

    Фанаты оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «Дева, ты красотка! Нам нужно больше твоих фото», «Ты очаровательна», «Сногсшибательна», «Очень горячо», «Совершенство», «Вся в маму», — восхищались они.

    В октябре прошлого года Дева Кассель впервые попала на обложку модного журнала Elle. На фото модель позирует в наряде итальянского дома моды Dolce & Gabbana. На ней — шелковая рубашка в черно-белый горох с галстуком и черный корсет. Ее также запечатлели в темном платье с декольте и разрезом.

    Ранее «Скотч» сообщал, что брак певца Дзидзьо трещит по швам. Супруги уже девять месяцев не живут вместе.

    «Тема сложная. Мы договорились развестись. Давно уже. Поэтому, мы только хотим это сделать красиво. Мы это приняли трезво, разумно, обдумывали и поняли, что это будет лучше», – заявил артист.

    Также знаменитость ответил на упреки бывшей возлюбленной в том, что он не хотел детей и намеки на то, что Михаил Хома ей изменял.

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    Теги: знаменитости дети звезд самые сексуальные шоу-бизнес
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