  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Подборка курьезных фото, доказывающая, что еноты самые милые существа на земле

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Подборка курьезных фото, доказывающая, что еноты самые милые существа на земле

    Еноты могут казаться одержимыми бандитами в дикой природе, но они гораздо умнее, чем мы о них думаем

    Если вы наткнетесь на енота в своем мусорном ведре, мы уверены, что это просто выведет вас из себя. Но как только вы заглянете в эти очаровательны черные глазки, окруженные пушистым мехом, вы сразу поймете, что еноты — это всего лишь маленькие уличные панды, которые так милы и привлекательны, что на них просто невозможно долго злиться.

    Енотов называют «мусорными пандами» и это не просто обидное оскорбление. Дело в том, что эти животные относятся к биологической группе «Caniformia», которая также включает в себя собак, медведей и красных панд. Конечно, еноты не похожи на своих дальних родственников, но нельзя отрицать, что они такие же пушистые и очаровательные.

    1 з 18
    на весь екран згорнути
    Подборка курьезных фото, доказывающая, что еноты самые милые существа на земле
    Подборка курьезных фото, доказывающая, что еноты самые милые существа на земле
    Подборка курьезных фото, доказывающая, что еноты самые милые существа на земле
    Подборка курьезных фото, доказывающая, что еноты самые милые существа на земле
    Подборка курьезных фото, доказывающая, что еноты самые милые существа на земле
    Подборка курьезных фото, доказывающая, что еноты самые милые существа на земле
    Подборка курьезных фото, доказывающая, что еноты самые милые существа на земле
    Подборка курьезных фото, доказывающая, что еноты самые милые существа на земле
    Подборка курьезных фото, доказывающая, что еноты самые милые существа на земле
    Подборка курьезных фото, доказывающая, что еноты самые милые существа на земле
    Подборка курьезных фото, доказывающая, что еноты самые милые существа на земле
    Подборка курьезных фото, доказывающая, что еноты самые милые существа на земле
    Подборка курьезных фото, доказывающая, что еноты самые милые существа на земле
    Подборка курьезных фото, доказывающая, что еноты самые милые существа на земле
    Подборка курьезных фото, доказывающая, что еноты самые милые существа на земле
    Подборка курьезных фото, доказывающая, что еноты самые милые существа на земле
    Подборка курьезных фото, доказывающая, что еноты самые милые существа на земле

    Еноты могут казаться одержимыми бандитами в дикой природе, но они гораздо умнее, чем мы о них думаем. После того, как этологи исследовали и изучали енотов в течение 1900-х годов, они установили, что эти животные имеют ослепительную память и продемонстрировали способность запоминать решения задач на срок до трех лет, что в основном является их средней продолжительностью жизни.

    В следующий раз, когда вам захочется называть их вредителями, имейте в виду, что они, вероятно, помнят ваше лицо, ваш дом, где вы храните свой мусор …

    Посмотрите на этих симпатичных зверушек на фото подборке ниже.

    Ранее «Скотч» показывал подборку самых смешных шуток про аварию в Суэцком канале.

    23 марта панамский контейнеровоз Ever Given, идущий из Китая в нидерландский порт Роттердам, застрял в Суэцком канале. Инцидент полностью парализовал движение и создал пробку, в которую попали более 300 кораблей. И пока страховые компании подсчитывают убытки, а экономисты пытаются предугадать, как скажется авария на мировой экономике, пользователи соцсетей делают то, что у них получается лучше всего, — мемы.

    Читайте также: Когда лысина не самый плохой вариант. Подборка курьезных причесок
    Теги: шутки курьез животные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies