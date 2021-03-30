Вы еще не видели мир так близко. Подборка удивительных макрофотографий

Снимки покажут мир так близко, как вы его еще не видели

Человеческий глаз может увидеть много прекрасных вещей, которые есть в этом мире. Однако стоит заметить, что это все равно не самый совершенный оптический инструмент: все же глаза упускают некоторые детали. Возможно, однажды технологии дойдут до создания каких-нибудь суперлинз, которые будут работать как микроскоп, и мы сможем различать мордашку каждого жучка. Но пока можно довольствоваться макрофотографией. И мы собрали для вас несколько примеров.

Ранее «Скотч» показывал подборку самых смешных шуток про аварию в Суэцком канале.

23 марта панамский контейнеровоз Ever Given, идущий из Китая в нидерландский порт Роттердам, застрял в Суэцком канале. Инцидент полностью парализовал движение и создал пробку, в которую попали более 300 кораблей. И пока страховые компании подсчитывают убытки, а экономисты пытаются предугадать, как скажется авария на мировой экономике, пользователи соцсетей делают то, что у них получается лучше всего, — мемы.