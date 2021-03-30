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    Вы еще не видели мир так близко. Подборка удивительных макрофотографий

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    Вы еще не видели мир так близко. Подборка удивительных макрофотографий

    Снимки покажут мир так близко, как вы его еще не видели

    Человеческий глаз может увидеть много прекрасных вещей, которые есть в этом мире. Однако стоит заметить, что это все равно не самый совершенный оптический инструмент: все же глаза упускают некоторые детали. Возможно, однажды технологии дойдут до создания каких-нибудь суперлинз, которые будут работать как микроскоп, и мы сможем различать мордашку каждого жучка. Но пока можно довольствоваться макрофотографией. И мы собрали для вас несколько примеров.

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    Вы еще не видели мир так близко. Подборка удивительных макрофотографий
    Вы еще не видели мир так близко. Подборка удивительных макрофотографий
    Вы еще не видели мир так близко. Подборка удивительных макрофотографий
    Вы еще не видели мир так близко. Подборка удивительных макрофотографий
    Вы еще не видели мир так близко. Подборка удивительных макрофотографий
    Вы еще не видели мир так близко. Подборка удивительных макрофотографий
    Вы еще не видели мир так близко. Подборка удивительных макрофотографий
    Вы еще не видели мир так близко. Подборка удивительных макрофотографий
    Вы еще не видели мир так близко. Подборка удивительных макрофотографий
    Вы еще не видели мир так близко. Подборка удивительных макрофотографий
    Вы еще не видели мир так близко. Подборка удивительных макрофотографий
    Вы еще не видели мир так близко. Подборка удивительных макрофотографий
    Вы еще не видели мир так близко. Подборка удивительных макрофотографий
    Вы еще не видели мир так близко. Подборка удивительных макрофотографий
    Вы еще не видели мир так близко. Подборка удивительных макрофотографий
    Вы еще не видели мир так близко. Подборка удивительных макрофотографий
    Вы еще не видели мир так близко. Подборка удивительных макрофотографий
    Вы еще не видели мир так близко. Подборка удивительных макрофотографий

    Ранее «Скотч» показывал подборку самых смешных шуток про аварию в Суэцком канале.

    23 марта панамский контейнеровоз Ever Given, идущий из Китая в нидерландский порт Роттердам, застрял в Суэцком канале. Инцидент полностью парализовал движение и создал пробку, в которую попали более 300 кораблей. И пока страховые компании подсчитывают убытки, а экономисты пытаются предугадать, как скажется авария на мировой экономике, пользователи соцсетей делают то, что у них получается лучше всего, — мемы.

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    Теги: фотография курьез
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