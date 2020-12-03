Подборка курьезных фото, на которые попали моменты за секунду до полного провала

Моменты, которые показывают, как важно вовремя включить камеру

В жизни не все всегда идет по плану — и снимки в этом случае вовсе не исключение из правил. Иногда фотографии получаются совсем не такими, какими их задумывал автор, но это вовсе не значит, что они становятся хуже.

Наоборот, неожиданный поворот событий придает запечатленным событиям изюминку провала, которая превращает их в своего рода шедевры.

Ранее «Скотч» сообщал, что Потап резко ответил украинцам на критику клипа Дорофеевой и будущего дуэта с Бузовой.

Продюсер назвал соотечественников долбодятлами и заявил, что буде делать все, что пожелает.

«Поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли. Экспансия украинского музыки начинается не с треков на украинском, а из присутствия. Нас нет. Нас не слышат. Артисты едут из Украины. А те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты», - заявил Потап.