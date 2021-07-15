Подборка курьезных селфи, которые сделают ваш день (фото)

Подборка уморительных селфи как пример, что для этого дела мало просто взять в руки смартфон

Когда-то над селфи откровенно потешались, потом это превратилось в массовое модное помешательство, а что теперь? А теперь это привычное для каждого дело, потому что не уметь сделать себяшку в наше время – это какой-то позор! И, тем не менее, такие люди находятся. Вечно им все мешает, то солнце, то окружающие, то собственные тараканы в голове. Зато посмеяться можно!

«Мы знаем, кто такие кентавры, но кто это такой, мы понятия не имеем», «Мама всегда во всем поможет», «Он что, умудрился сделать селфи на упаковку сосисок?», «Этот кот делает селфи прямо как моя мама», «Первое селфи, которые сделал мой дедушка на свой новый телефон», «Хорошо, когда у всех вокруг прекрасное настроение», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что красотка-жена Андрея Шевченко трогательно поздравила тренера сборной Украины с годовщиной и показала фото из семейного архива.

«С годовщиной тебя, мой единственный. Спасибо за любовь, поддержку и смех. Люблю тебя», - написала Кристен.

Позже Шевченко ответил на приветствие жены и тоже запостил фото вместе.