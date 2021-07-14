Красотка-жена Андрея Шевченко трогательно поздравила тренера сборной Украины с годовщиной

Супруги воспитывают 4-х сыновей

Жена главного тренера украинской сборной по футболу Андрея Шевченко Кристен Пазик поздравила его с 17-летием брака. Модель и многодетная мать запостила несколько архивных фото с мужем и поблагодарила его за любовь.

«С годовщиной тебя, мой единственный. Спасибо за любовь, поддержку и смех. Люблю тебя», - написала Кристен.

Позже Шевченко ответил на приветствие жены и тоже запостил фото вместе.

«С 17-й годовщиной, моя любовь. Спасибо за то, что делаешь каждую совместную момент особой, и спасибо, что ты рядом со мной, я всегда буду рядом с тобой. Я тебя люблю», - написал Андрей.

Напомним, супруги воспитывают 4-х сыновей. Первенцу пары, Джордану, осенью будет 17, а младшему, райдеры-Габриэлю в апреле исполнилось 7.

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