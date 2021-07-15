Оголилися вдруге за тиждень. У Чорногорії українки знову в центрі скандалу

У фотосесії в Чорногорії брала участь модель із Закарпаття Маріанна Федчук. Вона раніше також знімалася оголеною в Дубаї

Цього разу дівчата мали проблеми з законом під час перегонів.

Українських моделей, які у квітні спричинили скандал через голу фотосесію на балконі в Дубаї, затримали в Чорногорії вдруге поспіль.

Цього разу дівчата мали проблеми з законом під час перегонів у Чорногорії, на яких працювали. Вони раптово запустили червоно-білі сигнальні ракети на підтримку Англії на Євро-2020, пише dymontiger.livejournal.com.

Зазначають, що це вже вдруге за два дні моделей затримують у Чорногорії. Раніше вони влаштували голу зйомку на гонках, поливаючи одна одну водою на дорозі.

Як уточнює видання Mukachevo.net, у фотосесії в Чорногорії брала участь модель із Закарпаття Маріанна Федчук. Вона раніше також знімалася оголеною в Дубаї, стверджують у повідомленні.

Раніше голі українки опинилися в центрі скандалу в Туреччині: фотосесія на яхті завершилася допитом у поліції.