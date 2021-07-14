Когда хотел приготовить красивое блюдо, но столкнулся с суровой реальностью. Курьезные фото

Когда увидел интересную идею и тут же опробовал

Даже если у вас есть подробный рецепт и четкая картинка перед глазами, приготовление еды — это задача не из легких. Вы можете быть новичком в готовке и почему-то сразу взяться за сложное блюдо, а можете и обладать большим кулинарным опытом — рано или поздно у всех что-то пойдет не так, и это нормально!

В наших примерах печенье расползается и вылезает из формы, зеркальная глазурь на торте больше похожа на щи, а пирожные больше пугают, чем умиляют. Но кулинары не расстроились, а решили посмеяться над своими шедеврами, и это правильно!

Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный американский певец сдался полиции.

Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях. Последняя из предполагаемых жертв — бывшая девушка музыканта, которая рассказала, что Мэрилин помимо действий сексуального характера заставлял ее смотреть извращенное видео с его участием.