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    Подборка мрачных и заброшенных мест, куда не ступает нога человека (фото)

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    Подборка мрачных и заброшенных мест, куда не ступает нога человека (фото)

    «Давно потушен и разрушен – этот британский маяк больше никому не нужен»

    Как показывает история, хорошо сложенные камни могут простоять тысячи лет, оставаясь немыми свидетелями драматических событий прошлого. Люди давно ушли из этих мест, а их история сохранилась – с одной стороны, отпугивает обычных путников, а с другой привлекает искателей приключений.

    Таких мест на планете немало, но мы хотим выделить несколько самых-самых. И настоятельно рекомендуем держаться оттуда подальше.

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    Подборка мрачных и заброшенных мест, куда не ступает нога человека (фото)
    Подборка мрачных и заброшенных мест, куда не ступает нога человека (фото)
    Подборка мрачных и заброшенных мест, куда не ступает нога человека (фото)
    Подборка мрачных и заброшенных мест, куда не ступает нога человека (фото)
    Подборка мрачных и заброшенных мест, куда не ступает нога человека (фото)
    Подборка мрачных и заброшенных мест, куда не ступает нога человека (фото)
    Подборка мрачных и заброшенных мест, куда не ступает нога человека (фото)
    Подборка мрачных и заброшенных мест, куда не ступает нога человека (фото)
    Подборка мрачных и заброшенных мест, куда не ступает нога человека (фото)
    Подборка мрачных и заброшенных мест, куда не ступает нога человека (фото)
    Подборка мрачных и заброшенных мест, куда не ступает нога человека (фото)
    Подборка мрачных и заброшенных мест, куда не ступает нога человека (фото)
    Подборка мрачных и заброшенных мест, куда не ступает нога человека (фото)
    Подборка мрачных и заброшенных мест, куда не ступает нога человека (фото)
    Подборка мрачных и заброшенных мест, куда не ступает нога человека (фото)

    «В этой обсерватории уже не будут наблюдать за астрономическими событиями», «Эта дверь в заброшенном бункере в Аризоне весит больше трех тонн», «Этот заброшенный дом имеет довольно мистический вид», «Солнечные лучи пронзают старое здание театра», «Пульт управления АЭС в Чернобыле, то, что от него осталось», «Каждое пятнышко – это велосипед. На свалке в китайском Шэньяне их тысячи!», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Тина Кароль в пикантном платье заставила мужчин застыть в изумлении.

    На фото знаменитость предстала перед объективом камеры в обтягивающем платья в полоску с вырезами – такой наряд выгодно подчеркнул фигуру певицы.

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    Теги: фотография шутки курьез
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    Подборка мрачных и заброшенных мест, куда не ступает нога человека (фото)