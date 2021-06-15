Подборка мрачных и заброшенных мест, куда не ступает нога человека (фото)

«Давно потушен и разрушен – этот британский маяк больше никому не нужен»

Как показывает история, хорошо сложенные камни могут простоять тысячи лет, оставаясь немыми свидетелями драматических событий прошлого. Люди давно ушли из этих мест, а их история сохранилась – с одной стороны, отпугивает обычных путников, а с другой привлекает искателей приключений.

Таких мест на планете немало, но мы хотим выделить несколько самых-самых. И настоятельно рекомендуем держаться оттуда подальше.

«В этой обсерватории уже не будут наблюдать за астрономическими событиями», «Эта дверь в заброшенном бункере в Аризоне весит больше трех тонн», «Этот заброшенный дом имеет довольно мистический вид», «Солнечные лучи пронзают старое здание театра», «Пульт управления АЭС в Чернобыле, то, что от него осталось», «Каждое пятнышко – это велосипед. На свалке в китайском Шэньяне их тысячи!», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Тина Кароль в пикантном платье заставила мужчин застыть в изумлении.

На фото знаменитость предстала перед объективом камеры в обтягивающем платья в полоску с вырезами – такой наряд выгодно подчеркнул фигуру певицы.