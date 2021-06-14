Тина Кароль в пикантном платье заставила мужчин застыть в изумлении (фото)

Звезда засветила стройную фигуру

Украинская певица Тина Кароль продемонстрировала смелый и сексуальный образ на камеру. Звезда предстала перед поклонниками в пикантном наряде, который подчеркнул ее тонкую талию и пышную грудь.

Так, соответствующий кадр опубликовала фан-страничка в Instagram Тины Кароль. На фото знаменитость предстала перед объективом камеры в обтягивающем платья в полоску с вырезами – такой наряд выгодно подчеркнул фигуру певицы.

instagram.com/_fantina/

Ярким акцентом в образе послужил серебристый бюстгальтер, который заострил внимание на пышное декольте Кароль.

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