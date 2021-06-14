Эти странные изобретения придумали гении, которые не знакомы со здравым смыслом. Курьезные фото

Небезопасно, зато как красиво!

Посещали ли вас когда безумные идеи, реализация которых по итогу заставила бы вас признать: «В моей голове это выглядело лучше»? И дело вовсе не в неудачном исполнении, ведь порой инженерные задумки могут выглядеть действительно достойно!

Но закрыв один вопрос, они нередко порождают множество других, и в этом их главная проблема.

Сегодня мы собрали для вас 15 изобретений, авторов которых хочется и похвалить, и поругать одновременно!

«Небезопасно, зато как красиво!», «Кажется хорошей придумкой, но лишь до тех пор, пока не придется воспользоваться этим прибором», «Гениально, но заставляет чувствовать себя неуютно», «Вдруг кто-то захочет устроить пикник на качелях», - шутят в комментариях пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал, за что Григорий Чапкис получил народную любовь.

В сети показали исторические кадры, как легендарный хореограф в молодости исполнял «повзунец» во время выступлений в Государственном ансамбле танца УССР под управлением Павла Вирского.

Напомним, украинский хореограф Григорий Чапкис умер в воскресенье, 13 июня. Легендарный танцовщик ушел из жизни в возрасте 91 года.

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