Подборка небанальных татуировок, которые хочется разглядывать с любопытством

Известная оптическая иллюзия по-прежнему сносит у людей крышу

По данным статистики, в ряде развитых стран глупые и бестолковые татуировки есть у каждого третьего человека. А вот хорошие, интересные и умные встречаются гораздо реже.

И это логично – когда такое нанесение рисунков на тело стало массовым увлечением, предложение резко возросло, а качество услуги пропорционально упало. Что же, тем лучше для тех, кто заморочился и сделал реально оригинальную татуху!

«Известная оптическая иллюзия по-прежнему сносит у людей крышу», «Вроде все понятно, но никто даже с третьей попытки не угадывает этих персонажей», «Когда ты обожаешь космос, но трудишься кондитером», «Портрет 15-летне чихуахуа теперь красуется на руке её хозяйки», – комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что под картиной Пикассо нашли изображение обнаженной женщины.

Эксперты выявили изображение с помощью рентгенофлуоресцентного анализа – этот метод позволяет разделить слои на полотне.

Затем нейросеть обучили воссоздавать работу мазками в стиле Пикассо, после чего произведение распечатали на холсте с помощью 3D-принтера.