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    Подборка небанальных татуировок, которые хочется разглядывать с любопытством

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    Подборка небанальных татуировок, которые хочется разглядывать с любопытством

    Известная оптическая иллюзия по-прежнему сносит у людей крышу

    По данным статистики, в ряде развитых стран глупые и бестолковые татуировки есть у каждого третьего человека. А вот хорошие, интересные и умные встречаются гораздо реже.

    И это логично – когда такое нанесение рисунков на тело стало массовым увлечением, предложение резко возросло, а качество услуги пропорционально упало. Что же, тем лучше для тех, кто заморочился и сделал реально оригинальную татуху!

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    Подборка небанальных татуировок, которые хочется разглядывать с любопытством
    Подборка небанальных татуировок, которые хочется разглядывать с любопытством
    Подборка небанальных татуировок, которые хочется разглядывать с любопытством
    Подборка небанальных татуировок, которые хочется разглядывать с любопытством
    Подборка небанальных татуировок, которые хочется разглядывать с любопытством
    Подборка небанальных татуировок, которые хочется разглядывать с любопытством
    Подборка небанальных татуировок, которые хочется разглядывать с любопытством
    Подборка небанальных татуировок, которые хочется разглядывать с любопытством
    Подборка небанальных татуировок, которые хочется разглядывать с любопытством
    Подборка небанальных татуировок, которые хочется разглядывать с любопытством
    Подборка небанальных татуировок, которые хочется разглядывать с любопытством
    Подборка небанальных татуировок, которые хочется разглядывать с любопытством
    Подборка небанальных татуировок, которые хочется разглядывать с любопытством
    Подборка небанальных татуировок, которые хочется разглядывать с любопытством
    Подборка небанальных татуировок, которые хочется разглядывать с любопытством
    Подборка небанальных татуировок, которые хочется разглядывать с любопытством

    «Известная оптическая иллюзия по-прежнему сносит у людей крышу», «Вроде все понятно, но никто даже с третьей попытки не угадывает этих персонажей», «Когда ты обожаешь космос, но трудишься кондитером», «Портрет 15-летне чихуахуа теперь красуется на руке её хозяйки», – комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что под картиной Пикассо нашли изображение обнаженной женщины.

    Эксперты выявили изображение с помощью рентгенофлуоресцентного анализа – этот метод позволяет разделить слои на полотне.

    Затем нейросеть обучили воссоздавать работу мазками в стиле Пикассо, после чего произведение распечатали на холсте с помощью 3D-принтера.

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    Теги: татуировка курьез
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    Подборка небанальных татуировок, которые хочется разглядывать с любопытством