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    Блогер из Таиланда превращается в любимых персонажей с помощью подручных средств и котов

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    Блогер из Таиланда превращается в любимых персонажей с помощью подручных средств и котов

    Подборка курьезных фото

    Косплей – довольно популярное занятие, людям нравится перевоплощаться в любимых героев или знаменитостей. Но, надо отметить, это хобби может стоить дорого, ведь придется тратиться на грим, костюмы и парики. Однако Ануча Саенчарт из Таиланда выбрал иной путь.

    Он создает образы из подручных материалов и котов (не волнуйтесь, с котами все нормально), получая «дешевый косплей», но такой безумный! Смотрите сами:

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    Блогер из Таиланда превращается в любимых персонажей с помощью подручных средств и котов
    Блогер из Таиланда превращается в любимых персонажей с помощью подручных средств и котов
    Блогер из Таиланда превращается в любимых персонажей с помощью подручных средств и котов
    Блогер из Таиланда превращается в любимых персонажей с помощью подручных средств и котов
    Блогер из Таиланда превращается в любимых персонажей с помощью подручных средств и котов
    Блогер из Таиланда превращается в любимых персонажей с помощью подручных средств и котов
    Блогер из Таиланда превращается в любимых персонажей с помощью подручных средств и котов
    Блогер из Таиланда превращается в любимых персонажей с помощью подручных средств и котов
    Блогер из Таиланда превращается в любимых персонажей с помощью подручных средств и котов
    Блогер из Таиланда превращается в любимых персонажей с помощью подручных средств и котов
    Блогер из Таиланда превращается в любимых персонажей с помощью подручных средств и котов
    Блогер из Таиланда превращается в любимых персонажей с помощью подручных средств и котов
    Блогер из Таиланда превращается в любимых персонажей с помощью подручных средств и котов

    Ранее «Скотч» сообщил, что Сергей Бабкин удивил поразительным сходством со звездой сериала.

    Сергей Бабкин сравнил не только новые фотографии, но и фото его и Ли Джон-джэ в молодости.

    «В комментариях написали, что я похож на актера из популярного сериала "Игра в кальмара". А вы как считаете? Похож? И как вам сериал? Кто смотрел? P.S. Исполнителя главной роли зовут Ли Джон-Джэ, кстати», – поделился Бабкин.

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    Теги: шутки курьез
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    Блогер из Таиланда превращается в любимых персонажей с помощью подручных средств и котов