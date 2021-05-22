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    Подборка нелепейших дизайнерских провалов, которыми люди не могли не поделиться

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    Подборка нелепейших дизайнерских провалов, которыми люди не могли не поделиться

    Семь раз отмерь, один раз отрежь

    Чтобы быть хорошим дизайнером, нужно обладать двумя качествами: прямыми руками (желательно растущими из плеч) и железной логикой. И с первым, и со вторым у авторов этих ужасающих и смешных решений большие проблемы.

    Мы решили сделать для вас очередную подборку дизайнерских фейлов, которые настолько ужасны, что ими нельзя было не поделиться.

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    Подборка нелепейших дизайнерских провалов, которыми люди не могли не поделиться
    Подборка нелепейших дизайнерских провалов, которыми люди не могли не поделиться
    Подборка нелепейших дизайнерских провалов, которыми люди не могли не поделиться
    Подборка нелепейших дизайнерских провалов, которыми люди не могли не поделиться
    Подборка нелепейших дизайнерских провалов, которыми люди не могли не поделиться
    Подборка нелепейших дизайнерских провалов, которыми люди не могли не поделиться
    Подборка нелепейших дизайнерских провалов, которыми люди не могли не поделиться
    Подборка нелепейших дизайнерских провалов, которыми люди не могли не поделиться
    Подборка нелепейших дизайнерских провалов, которыми люди не могли не поделиться
    Подборка нелепейших дизайнерских провалов, которыми люди не могли не поделиться
    Подборка нелепейших дизайнерских провалов, которыми люди не могли не поделиться

    Ранее «Скотч» сообщал, что 54-летняя Сальма Хайек едва не умерла от коронавируса.

    Исполнительница роли в фильме «Бандитки» провела около семи недель в изоляции. Она жила в отдельной комнате. На одном из этапов лечения ей дали кислород. Хайек до сих пор восстанавливается после перенесенной инфекции. Несмотря на то, что в апреле этого года артистка вернулась к работе, она быстро устает и чувствует переутомление.

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    Теги: шутки курьез
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    Подборка нелепейших дизайнерских провалов, которыми люди не могли не поделиться