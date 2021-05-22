Подборка нелепейших дизайнерских провалов, которыми люди не могли не поделиться

Семь раз отмерь, один раз отрежь

Чтобы быть хорошим дизайнером, нужно обладать двумя качествами: прямыми руками (желательно растущими из плеч) и железной логикой. И с первым, и со вторым у авторов этих ужасающих и смешных решений большие проблемы.

Мы решили сделать для вас очередную подборку дизайнерских фейлов, которые настолько ужасны, что ими нельзя было не поделиться.

Ранее «Скотч» сообщал, что 54-летняя Сальма Хайек едва не умерла от коронавируса.

Исполнительница роли в фильме «Бандитки» провела около семи недель в изоляции. Она жила в отдельной комнате. На одном из этапов лечения ей дали кислород. Хайек до сих пор восстанавливается после перенесенной инфекции. Несмотря на то, что в апреле этого года артистка вернулась к работе, она быстро устает и чувствует переутомление.