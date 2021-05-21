Девушка потратила огромное количество денег на фальшивую свадьбу, чтобы проучить бывшего

Когда бывший парень увидел фото с фальшивой свадьбы в Instagram, он был шокирован

24-летняя жительница Франкфурта-на-Майне (Германия) по имени Сара Вилард рассталась со своим парнем и очень болезненно переживала это событие. Девушка мечтала отомстить бывшему за причиненные страдания и нашла довольно странный, но изобретательный способ это сделать: она устроила фальшивую свадьбу.

Сара арендовала для свадьбы роскошную виллу, пригласила всех своих друзей и наняла актера, который должен был притворяться ее женихом. Всего через три месяца после расставания состоялось фейковое торжество, фотографиями которого девушка поделилась в своих социальных сетях.

План девушки сработал на ура. Когда бывший парень увидел фото с фальшивой свадьбы в Instagram, он был шокирован.

«Он узнал о свадьбе через Instagram и написал мне на следующий день. Он испугался, потому что подумал, что я изменяла ему, пока мы еще были вместе. Конечно, я этого не делала. Но бывший все равно пришел ко мне домой, чтобы поговорить», — сказала Сара.

Как только девушка получила удовлетворение от реализации своей коварной идеи, она навсегда исключила бывшего из своей жизни: сперва прогнала, когда он пришел к ней домой, а затем заблокировала его во всех социальных сетях, сделала свои аккаунты приватными и удалила все фотографии, пишет Metro.

Многие знакомые Сары и ее подписчики в социальных сетях были удивлены тем, что она потратила огромное количество денег и времени на фальшивую свадьбу, но девушка совсем об этом не жалеет и считает, что это было очень весело.

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