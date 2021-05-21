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    Девушка потратила огромное количество денег на фальшивую свадьбу, чтобы проучить бывшего

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    24-летняя жительница Франкфурта-на-Майне Сара Вилард - Девушка потратила огромное количество денег на фальшивую свадьбу, чтобы проучить бывшего
    24-летняя жительница Франкфурта-на-Майне Сара Вилард
    instagram.com/stayfitwsarah/

    Когда бывший парень увидел фото с фальшивой свадьбы в Instagram, он был шокирован

    24-летняя жительница Франкфурта-на-Майне (Германия) по имени Сара Вилард рассталась со своим парнем и очень болезненно переживала это событие. Девушка мечтала отомстить бывшему за причиненные страдания и нашла довольно странный, но изобретательный способ это сделать: она устроила фальшивую свадьбу.

    Сара арендовала для свадьбы роскошную виллу, пригласила всех своих друзей и наняла актера, который должен был притворяться ее женихом. Всего через три месяца после расставания состоялось фейковое торжество, фотографиями которого девушка поделилась в своих социальных сетях.

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    Девушка потратила огромное количество денег на фальшивую свадьбу, чтобы проучить бывшего
    Девушка потратила огромное количество денег на фальшивую свадьбу, чтобы проучить бывшего
    Девушка потратила огромное количество денег на фальшивую свадьбу, чтобы проучить бывшего
    Девушка потратила огромное количество денег на фальшивую свадьбу, чтобы проучить бывшего
    Девушка потратила огромное количество денег на фальшивую свадьбу, чтобы проучить бывшего
    Девушка потратила огромное количество денег на фальшивую свадьбу, чтобы проучить бывшего
    instagram.com/stayfitwsarah/

    План девушки сработал на ура. Когда бывший парень увидел фото с фальшивой свадьбы в Instagram, он был шокирован.

    «Он узнал о свадьбе через Instagram и написал мне на следующий день. Он испугался, потому что подумал, что я изменяла ему, пока мы еще были вместе. Конечно, я этого не делала. Но бывший все равно пришел ко мне домой, чтобы поговорить», — сказала Сара.

    Как только девушка получила удовлетворение от реализации своей коварной идеи, она навсегда исключила бывшего из своей жизни: сперва прогнала, когда он пришел к ней домой, а затем заблокировала его во всех социальных сетях, сделала свои аккаунты приватными и удалила все фотографии, пишет Metro.

    Многие знакомые Сары и ее подписчики в социальных сетях были удивлены тем, что она потратила огромное количество денег и времени на фальшивую свадьбу, но девушка совсем об этом не жалеет и считает, что это было очень весело.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 54-летняя Сальма Хайек едва не умерла от коронавируса.

    Исполнительница роли в фильме «Бандитки» провела около семи недель в изоляции. Она жила в отдельной комнате. На одном из этапов лечения ей дали кислород. Хайек до сих пор восстанавливается после перенесенной инфекции. Несмотря на то, что в апреле этого года артистка вернулась к работе, она быстро устает и чувствует переутомление.

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    Теги: знаменитости шутки курьез
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    Девушка потратила огромное количество денег на фальшивую свадьбу, чтобы проучить бывшего