  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    54-летняя Сальма Хайек едва не умерла от коронавируса

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    54-летняя актриса Сальма Хайек победила COVID-19 - 54-летняя Сальма Хайек едва не умерла от коронавируса

    54-летняя актриса Сальма Хайек победила COVID-19

    Звезда переболела коронавирусом в тяжелой форме

    54-летняя актриса Сальма Хайек заразилась коронавирусом прошлой весной. Болезнь протекала очень тяжело, но Сальма предпочла не говорить о ней. Доктор, осмотревший Хайек, видел ее тяжелое состояние.

    «Мой врач умолял меня пойти в больницу, потому что мне было так плохо. Я сказала: "Нет, спасибо. Я лучше умру дома»», — объяснила актриса. Она живет в лондонском особняке вместе с мужем, французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино и дочерью Валентиной. Супруг сделал всё, чтобы Сальма пошла на поправку.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    54-летняя Сальма Хайек едва не умерла от коронавируса
    54-летняя Сальма Хайек едва не умерла от коронавируса
    54-летняя Сальма Хайек едва не умерла от коронавируса
    54-летняя Сальма Хайек едва не умерла от коронавируса
    54-летняя Сальма Хайек едва не умерла от коронавируса
    54-летняя Сальма Хайек едва не умерла от коронавируса
    54-летняя Сальма Хайек едва не умерла от коронавируса
    54-летняя Сальма Хайек едва не умерла от коронавируса
    54-летняя Сальма Хайек едва не умерла от коронавируса
    54-летняя Сальма Хайек едва не умерла от коронавируса

    Исполнительница роли в фильме «Бандитки» провела около семи недель в изоляции. Она жила в отдельной комнате. На одном из этапов лечения ей дали кислород. Хайек до сих пор восстанавливается после перенесенной инфекции. Несмотря на то, что в апреле этого года артистка вернулась к работе, она быстро устает и чувствует переутомление. Сейчас Сальма снимается в фильме «Дом Гуччи» вместе с Леди Гагой, Аль Пачино и Адамом Драйвером.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Украина эффектно вышла в финал конкурса «Евровидение-2021».

    Солистка коллектива Go_A Екатерина Павленко предстала перед зрителями в кожаном топе, длинной юбке и зеленой шубе. На сцене музыканты и хореографы в белых костюмах устроили зажигательные танцы.

    В финал также попали конкурсанты из Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии

    Читайте также: Мисс Вселенная 2021. Украинка прокомментировала свой провал на конкурсе
    Теги: знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    54-летняя Сальма Хайек едва не умерла от коронавируса