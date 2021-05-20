54-летняя Сальма Хайек едва не умерла от коронавируса

Звезда переболела коронавирусом в тяжелой форме

54-летняя актриса Сальма Хайек заразилась коронавирусом прошлой весной. Болезнь протекала очень тяжело, но Сальма предпочла не говорить о ней. Доктор, осмотревший Хайек, видел ее тяжелое состояние.

«Мой врач умолял меня пойти в больницу, потому что мне было так плохо. Я сказала: "Нет, спасибо. Я лучше умру дома»», — объяснила актриса. Она живет в лондонском особняке вместе с мужем, французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино и дочерью Валентиной. Супруг сделал всё, чтобы Сальма пошла на поправку.

Исполнительница роли в фильме «Бандитки» провела около семи недель в изоляции. Она жила в отдельной комнате. На одном из этапов лечения ей дали кислород. Хайек до сих пор восстанавливается после перенесенной инфекции. Несмотря на то, что в апреле этого года артистка вернулась к работе, она быстро устает и чувствует переутомление. Сейчас Сальма снимается в фильме «Дом Гуччи» вместе с Леди Гагой, Аль Пачино и Адамом Драйвером.

Ранее «Скотч» сообщал, что Украина эффектно вышла в финал конкурса «Евровидение-2021».

Солистка коллектива Go_A Екатерина Павленко предстала перед зрителями в кожаном топе, длинной юбке и зеленой шубе. На сцене музыканты и хореографы в белых костюмах устроили зажигательные танцы.

В финал также попали конкурсанты из Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии