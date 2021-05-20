Курьезные фото балконов, которые появились назло логике

Слишком много вопросов

Обладатели квартир с балконами — счастливые люди, ведь у них всегда есть возможность подышать свежим воздухом, технически не выходя из дома. Плюс на балконе можно сделать зону для завтраков, чтения, работы, да и просто хранения вещей.

Однако в этом материале пойдет речь о застройщиках и обычных людях, которые нестандартно подошли к оформлению балконов. Самые забавные и креативные архитектурные решения можете найти, пролистав ниже.

Ранее «Скотч» сообщал, что Украина эффектно вышла в финал конкурса «Евровидение-2021».

Солистка коллектива Go_A Екатерина Павленко предстала перед зрителями в кожаном топе, длинной юбке и зеленой шубе. На сцене музыканты и хореографы в белых костюмах устроили зажигательные танцы.

В финал также попали конкурсанты из Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии