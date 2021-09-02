Cердитые мордахи этих пушистых проходимцев насмешат любого. Курьезные фото

Подборка сердитых питомцев

Кошки и собаки так же, как и люди, могут быть очень эмоциональными: они радуются, грустят, боятся, а иногда — очень сердятся. Но даже когда питомцы злятся, а их мордахи становятся суровыми, они выглядят невероятно мило и забавно.

Мы собрали для вас самые смешные снимки домашних животных, чьи сердитые выражения «лица» вызывают улыбку и поднимают настроение.

«Что ты сделал со мной, человек?», «Моя черепаха явно чем-то недовольна», «Шелби не любит фотографироваться», «Не трогай меня, плохо будет», «Мой Паффи — доказательство того, что животные могут быть злыми», «Он недоволен тем, что я его разбудил», «Он суровый, но все равно прекрасно выглядит», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что звезда «Викингов» с украинскими корнями посетила киевский «Пласт».

Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. «Так замечательно воссоединиться со своей украинской детской скаутской группой «Пласт». Спасибо за такой теплый прием!», – написала Кэтрин в посте

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