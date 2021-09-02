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    Cердитые мордахи этих пушистых проходимцев насмешат любого. Курьезные фото

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    Cердитые мордахи этих пушистых проходимцев насмешат любого. Курьезные фото

    Подборка сердитых питомцев

    Кошки и собаки так же, как и люди, могут быть очень эмоциональными: они радуются, грустят, боятся, а иногда — очень сердятся. Но даже когда питомцы злятся, а их мордахи становятся суровыми, они выглядят невероятно мило и забавно.

    Мы собрали для вас самые смешные снимки домашних животных, чьи сердитые выражения «лица» вызывают улыбку и поднимают настроение.

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    Cердитые мордахи этих пушистых проходимцев насмешат любого. Курьезные фото
    Cердитые мордахи этих пушистых проходимцев насмешат любого. Курьезные фото
    Cердитые мордахи этих пушистых проходимцев насмешат любого. Курьезные фото
    Cердитые мордахи этих пушистых проходимцев насмешат любого. Курьезные фото
    Cердитые мордахи этих пушистых проходимцев насмешат любого. Курьезные фото
    Cердитые мордахи этих пушистых проходимцев насмешат любого. Курьезные фото
    Cердитые мордахи этих пушистых проходимцев насмешат любого. Курьезные фото
    Cердитые мордахи этих пушистых проходимцев насмешат любого. Курьезные фото
    Cердитые мордахи этих пушистых проходимцев насмешат любого. Курьезные фото
    Cердитые мордахи этих пушистых проходимцев насмешат любого. Курьезные фото
    Cердитые мордахи этих пушистых проходимцев насмешат любого. Курьезные фото
    Cердитые мордахи этих пушистых проходимцев насмешат любого. Курьезные фото

    «Что ты сделал со мной, человек?», «Моя черепаха явно чем-то недовольна», «Шелби не любит фотографироваться», «Не трогай меня, плохо будет», «Мой Паффи — доказательство того, что животные могут быть злыми», «Он недоволен тем, что я его разбудил», «Он суровый, но все равно прекрасно выглядит», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезда «Викингов» с украинскими корнями посетила киевский «Пласт».

    Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. «Так замечательно воссоединиться со своей украинской детской скаутской группой «Пласт». Спасибо за такой теплый прием!», – написала Кэтрин в посте

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    Теги: шутки курьез животные
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    Cердитые мордахи этих пушистых проходимцев насмешат любого. Курьезные фото