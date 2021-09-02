Когда людям удалось заснять своих питомцев в самый подходящий момент. Курьезные фото

Питомцы очень часто стесняются посторонних людей и ведут себя крайне непримечательно при посторонних

Для каждого хозяина его питомец самый забавный, смешной и уникальный. Поэтому люди считают своим долгом похвастаться своим любимцем перед всеми на свете, для чего им конечно же нужны классные фотографии своих мохнатых друзей! Но ведь все мы знаем, как непоседливы бывают домашние животные, и как непросто заполучить хороший кадр с этими четырехлапыми товарищами.

А вот авторы снимков из нашей сегодняшней подборки сорвали в этом деле настоящий джекпот, ведь они сумели поймать в объективы своих камер очень крутые моменты со своими хвостатыми озорниками!

«Не сразу заметно, что на снимке я не один», «Сидит в человеческой позе», «Синхронность — наше все», «Маленькая шляпка в виде котика», «Не приставай, я не такая», «Могу кого угодно научить танцевать», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что звезда «Викингов» с украинскими корнями посетила киевский «Пласт».

Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. «Так замечательно воссоединиться со своей украинской детской скаутской группой «Пласт». Спасибо за такой теплый прием!», – написала Кэтрин в посте

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