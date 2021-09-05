Когда дизайнеры решили, что их клиенты должны страдать. Курьезные фото провальных решений

Потратил 5 минут на поиски выключателя», - шутят в комментариях пользователи сети

Одна из главных задач дизайнера — сделать так, чтобы всем было удобно и комфортно, и чтобы получившийся продукт приносил приятные эмоции. Но порой кажется, что в приступе человеконенавистничества дизайнер наоборот сделал все, чтобы заставить людей страдать!

Из-за неудачных дизайнерских решений можно столкнуться с таким количеством неудобств, трудностей и даже травм, что задумываешься — зачем же они так с нами?

«Скамейка, с которой сползаешь каждую секунду», «Мой рост 187 см, но даже я не смог дотянуться», «У ребенка есть некоторые вопросы к создателю этой горки», «У тачпада точно такая же поверхность, как у остальной части ноутбука, и это чудовищно неудобно», «Потратил 5 минут на поиски выключателя», - шутят в комментариях пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что победители «Евровидения» сорвали выступление скандальной Марув в Москве.

Известно, что артистка должна была выступить в Москве на разогреве небольшого закрытого концерта Maneskin. Но за несколько минут до начала ее выход якобы отменили.

Читайте также: В Британии потенциального террориста приговорили к чтению классической литературы