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    Когда дизайнеры решили, что их клиенты должны страдать. Курьезные фото провальных решений

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    Когда дизайнеры решили, что их клиенты должны страдать. Курьезные фото провальных решений

    Потратил 5 минут на поиски выключателя», - шутят в комментариях пользователи сети

    Одна из главных задач дизайнера — сделать так, чтобы всем было удобно и комфортно, и чтобы получившийся продукт приносил приятные эмоции. Но порой кажется, что в приступе человеконенавистничества дизайнер наоборот сделал все, чтобы заставить людей страдать!

    Из-за неудачных дизайнерских решений можно столкнуться с таким количеством неудобств, трудностей и даже травм, что задумываешься — зачем же они так с нами?

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    Когда дизайнеры решили, что их клиенты должны страдать. Курьезные фото провальных решений
    Когда дизайнеры решили, что их клиенты должны страдать. Курьезные фото провальных решений
    Когда дизайнеры решили, что их клиенты должны страдать. Курьезные фото провальных решений
    Когда дизайнеры решили, что их клиенты должны страдать. Курьезные фото провальных решений
    Когда дизайнеры решили, что их клиенты должны страдать. Курьезные фото провальных решений
    Когда дизайнеры решили, что их клиенты должны страдать. Курьезные фото провальных решений
    Когда дизайнеры решили, что их клиенты должны страдать. Курьезные фото провальных решений
    Когда дизайнеры решили, что их клиенты должны страдать. Курьезные фото провальных решений
    Когда дизайнеры решили, что их клиенты должны страдать. Курьезные фото провальных решений
    Когда дизайнеры решили, что их клиенты должны страдать. Курьезные фото провальных решений
    Когда дизайнеры решили, что их клиенты должны страдать. Курьезные фото провальных решений
    Когда дизайнеры решили, что их клиенты должны страдать. Курьезные фото провальных решений
    Когда дизайнеры решили, что их клиенты должны страдать. Курьезные фото провальных решений
    Когда дизайнеры решили, что их клиенты должны страдать. Курьезные фото провальных решений

    «Скамейка, с которой сползаешь каждую секунду», «Мой рост 187 см, но даже я не смог дотянуться», «У ребенка есть некоторые вопросы к создателю этой горки», «У тачпада точно такая же поверхность, как у остальной части ноутбука, и это чудовищно неудобно», «Потратил 5 минут на поиски выключателя», - шутят в комментариях пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что победители «Евровидения» сорвали выступление скандальной Марув в Москве.

    Известно, что артистка должна была выступить в Москве на разогреве небольшого закрытого концерта Maneskin. Но за несколько минут до начала ее выход якобы отменили.

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    Теги: фотография шутки курьез
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    Когда дизайнеры решили, что их клиенты должны страдать. Курьезные фото провальных решений